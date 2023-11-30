Gunfire Games tarafından geliştirilen ve Gearbox Publishing tarafından yayınlanan Remnant 2, Steam’e geldiği 2023 yılı ortasından bu yana geride kalan 4 aylık zaman diliminde 30 bine yakın inceleme alarak önemli bir başarı elde etti. Hali hazırda Remnant 2 Steam üzerinden 49,99 dolardan satılmakta. Remnant: From the Ashes satış fiyatı ise 39,99 dolar düzeyinde. Toplamda 90 dolarlık iki oyun artık Game Pass aboneleri için ücretsiz. Remnant ve Remnant 2 Game Pass’e eklenmesiyle oyun kamuoyunda en çok konuşulan konular arasına girdi.

Remnant ve Remnant 2 Game Pass’e Eklendi!

Daha önce bu konuda herhangi bir duyuru yapılmayan Remnant: From the Ashes ile Remnant II, gece yarısı Xbox Game Pass’e sürpriz bir şekilde eklendi. Bu durum, Remnant serisi hayranlarını son derece mutlu ederken, PC Game Pass aboneliği için düşünmekte olanları da harekete geçirdi.

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Remnant: From the Ashes Hakkında

Gunfire Games tarafından geliştirilen ve Perfect World Entertainment tarafından; Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One ile Microsoft Windows (PC) için yayınlandı. 2019 yılında piyasaya çıkan oyun, bugüne değin Steam üzerinden 40 binden fazla inceleme aldı. Sadece Steam de dahi yüz binlerce oyuncuya ulaşan oyun, incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalaması yakalamayı da başardı.

Güncel olarak 39,99 dolardan satılan oyunun diğer platformlarda bir miktar daha uygun fiyata satılmakta olduğunu belirtebiliriz. Oyunun Game Pass’e gelmesinden sonra PC Game Pass aboneliklerinde artış yaşanabilir.

Remnant 2 Hakkında

Remnant: From the Ashes’ın çok beğenilmesinin akabinde, oyunculardan gelen talep doğrultusunda yeni oyunu geliştirmeye başlayan Gunfire Games; Gearbox Publishing yayıncılığında yeni oyununu da bu yıl (2023) içerisinde piyasaya sürdü.

PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için çıkış yapan oyunun da ilk yapım gibi büyük bir beğeniye mazhar olduğunu söyleyebiliriz. Hali hazırda 49,99 dolardan Steam üzerinden satışta olan oyunun kısa sürede 30 bin incelemeye ulaşması ve bu incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalaması yakalaması da bu durumu kanıtlar nitelikte.