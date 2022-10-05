Ana SayfaOtomobilRenault, Renault 4'ü crossover EV konsepti olarak canlandırıyor

Renault, Renault 4’ü crossover EV konsepti olarak canlandırıyor

Renault, üretimin sona ermesinden tam otuz yıl sonra, Paris'teki 2022 Mondial de l'Auto'da uluslararası üne sahip ve tanınan Renault 4'e yeni bakış açısını sergileme anını paylaşacak.

Ahmet Ekinler

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
68
Renault 4

Oppo A77s tanıtıldı: Snapdragon 680, 90Hz ekran ve 50MP kamera

Oppo, Haziran ayında A77 5G'yi piyasaya sürdü ve Ağustos ayında yeni bir 4G versiyonu ile...

Renault, şimdiye kadarki en popüler modellerinden birinin halefi olan Renault 4 veya bazıları tarafından 4L olarak da bilinen halefi ile ilgili bir teaser paylaştı. Araba, şirket 1990’ların ortalarında üretimi durdurana kadar 1960’larda üretilen küçük bir hatchback idi. Şimdi, Renault modern bir dokunuşla bir halef yapıyor.

Son zamanlarda crossover’lar ve şık tasarıma sahip elektrikli otomobiller oldukça popüler olduğu için, Fransız otomobil üreticisi Renault 4’ün popülaritesinden yararlanarak küçük bir SUV tanıttı. Teaser görüntüleri çok açıklayıcı değil, ancak yüksek açıklığa sahip olduğunu ve bu çatı kargosu ile açık hava havası taşıdığını kolayca söyleyebilirsiniz. Bazı LED’ler, tavan kutusu ve yan basamaklar gibi unsurları vurgular.

Renault 4

Arabanın kendisi 2025’te sokaklara çıkacak, ancak konsept bu yılki Paris Otomobil Fuarı’nda ortaya çıkacak. Açılış 17 Ekim’de yapılacak.

-- Reklam --

İlk Pininfarina Battista elektrikli süper otomobilleri müşterilere teslim edildi

Siz bu haberi okurken ilk iki Amerikalı müşteri Pininfarina Battista arabalarını teslim alıyor. İlk Battista'yı kısa bir süre sonra,...
Önceki İçerikGoogle’ın Android 12’ye getirdiği bu Material You widget’larına göz atın
Sonraki İçerikİlk Pininfarina Battista elektrikli süper otomobilleri müşterilere teslim edildi
KaynakArenaev

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.