Renault, Renault 4’ü crossover EV konsepti olarak canlandırıyor

Renault, şimdiye kadarki en popüler modellerinden birinin halefi olan Renault 4 veya bazıları tarafından 4L olarak da bilinen halefi ile ilgili bir teaser paylaştı. Araba, şirket 1990’ların ortalarında üretimi durdurana kadar 1960’larda üretilen küçük bir hatchback idi. Şimdi, Renault modern bir dokunuşla bir halef yapıyor.

Son zamanlarda crossover’lar ve şık tasarıma sahip elektrikli otomobiller oldukça popüler olduğu için, Fransız otomobil üreticisi Renault 4’ün popülaritesinden yararlanarak küçük bir SUV tanıttı. Teaser görüntüleri çok açıklayıcı değil, ancak yüksek açıklığa sahip olduğunu ve bu çatı kargosu ile açık hava havası taşıdığını kolayca söyleyebilirsiniz. Bazı LED’ler, tavan kutusu ve yan basamaklar gibi unsurları vurgular.

Arabanın kendisi 2025’te sokaklara çıkacak, ancak konsept bu yılki Paris Otomobil Fuarı’nda ortaya çıkacak. Açılış 17 Ekim’de yapılacak.