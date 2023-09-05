Renault Scenic tamamen elektrikli SUV olarak geri geldi

Renault Scenic çeyrek asrı aşkın bir süredir piyasada olan bir isim. 1991 yılında tasarlandı ve 1996 yılında Avrupa otomotiv tarihinin ilk kompakt MPV’si olarak piyasaya çıktı. Şimdi, 27 yıl sonra, yeni Renault Scenic E-Tech, Renault’nun yeni nesil elektrikli araçlarının yüzü olarak geri dönüş yapıyor.

Scenic E-Tech, 620 km WLTP menzili sunan tamamen elektrikli bir güç aktarma organına sahiptir. Hem hafta sonu kaçamakları hem de günlük işe gidiş gelişler için tasarlanmış bir aile otomobilidir.

Nissan ve Mitsubishi ile paylaşılan CMF-EV platformu üzerine inşa edilen Scenic E-Tech, kapladığı alan bakımından kompakt, ancak iç mekan genişliği ile rakiplerini geride bırakıyor. Rakiplerine göre iyi seviye denebilecek bir 87 kWh batarya ve 160 kW’a (220 hp) kadar güç üreten bir motorla geliyor, bu nedenle Scenic’in performanstan ziyade pratikliğe odaklandığı açık. Ülkemizdeki ÖTV dilimlerini de düşündüğümüzde 160kW ‘nın karşılığı olan %10 ÖTV’ye denk gelmesi de fiyat açısından çok önemli.

Yeni Scenic E-Tech, 2,78 metre dingil mesafesi ve etkileyici 545 litre bagaj kapasitesiyle dikkat çekiyor. Arkada oturanlar 278 mm’lik geniş diz mesafesinin keyfini çıkarabilir. Solarbay fotokromik cam tavan ve akıllı kolçak gibi özellikler araç içi deneyimi daha da iyileştiriyor.

Scenic E-Tech, yolculukları sorunsuz ve keyifli hale getirmek için 50’den fazla uygulama sunan OpenR Link multimedya sistemi ile teknoloji söz konusu olduğunda rakiplerin gerisinde kalmıyor. Aracın kendine özgü sesi Jean-Michel Jarre ile işbirliği içinde hazırlandı. Şimdi – yeni sesi kendiniz değerlendirmeniz için kısa bir videomuz var. Günlük işlere kesinlikle biraz drama katıyor.

Neyse ki Renault’nun sürdürülebilirlik taahhüdü elektrikli güç aktarma organlarının ötesine uzanıyor. Aracın malzemelerinin %24 gibi büyük bir kısmı geri dönüştürülmüş ürünlerden oluşuyor. Batarya da dahil olmak üzere kütlesinin %90’ı en son AB Direktifi uyarınca geri dönüştürülebiliyor.

Yeni Scenic E-Tech, Fransa’nın Douai kentindeki ElectriCity fabrikasında monte edilirken, motor Cleon’daki Megafactory’de üretiliyor.

Renault’nun sürdürülebilirlik konusuna yeni girmediğini belirtmekte fayda var. Scenic Vision konsept aracı 2022 ChangeNOW Zirvesi’nde tanıtılmış ve Renault’nun daha sürdürülebilir araçlar üretme arzusunun bir kanıtı olmuştu. Yollara çıkan Scenic’in Vision konsept otomobiline biraz daha yakın olmasını umuyorduk, ancak bunun yerine Renault güvenli bir şekilde hareket etti ve bize bir VW bayisinde yer almayacak iyi görünümlü, orta boy bir aile SUV’u verdi.