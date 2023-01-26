Renault ve R-Fit’ten Eski Araçlara Yeni Dönüşüm

Renault ve R-Fit, eski araçlara fabrika kalitesinde bir elektrikli otomobil dönüştürme kiti sunmak için iş birliği yapıyor. Başlangıçta üç kit mevcut olacak – Renault 4, Renault 5 ve Renault Twingo.

Araba sahiplerinin çoğunluğunun bir elektrikli araba kullanmayı ve sahip olma fırsatını istediğine şüphe yok, ancak gerçek oldukça farklı. Kullanılabilirlik bir sorundur ve olacaktır, ancak karşılanabilirlik daha da büyük bir sorundur. Ayrıca birçok insanın eski arabasını satmak istemediği gerçeği de var.

Elektrikli araç dönüşümleri yeni bir şey değil, aslında dönüşüm işi yükseliş yaşıyor ve tüm dünyada birçok yeni şirket ortaya çıkıyor. Çoğunluk, klasik otomobil sahiplerine hitap ederek, sevgili koleksiyonerlerinin ürünlerini gelecek için güncel tutmalarına olanak tanır.

Dönüşüm işletmelerinin büyümesi ve kamunun elektrikli araçların karşılanabilirliği ve kullanılabilirliği konusundaki endişelerini dile getirmesiyle, Renault’un bu kazançlı nişe atlaması şaşırtıcı değil. Şirket, büyük hacimli dönüştürme kitlerinde uzmanlaşmış bir Fransız şirketi olan R-Fit ile işbirliği yaptı.

1 Şubat’tan itibaren klasik Renault 4 için bir dönüştürme kiti sipariş edebileceksiniz. Kit eksiksiz ve tamamen kurulu olarak geliyor.

Hem Renault hem de R-Fit, sürüş özelliklerini ve ağırlık dağılımını değiştirmemek için Renault 4’e daha büyük bir batarya koymayı reddediyor. Bataryanın boyutu ne yazık ki ağırlığıyla sınırlıdır.

Dönüşümden sonra, artık tamamen elektrikli Renault 4‘ün sahibi, herhangi bir terslik olacağından endişe duymadan iki yıl boyunca emisyonsuz seyir keyfini yaşayabilir. 2 yıllık garanti dahildir ve birçok olası alıcıyı rahatlatmalıdır.

Renault 4 kitinin fiyatı 11.900 €’dan başlıyor. Hiç de küçük bir miktar değil, ancak rastgele parçalardan ve rastgele kaynaklardan benzer bir kiti bir araya getirmenin zaten 10.000 €’ya yaklaşacağını düşünürseniz, Renault ve R-Fit’i farklı bir perspektife yerleştirir.