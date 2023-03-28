Renk Değiştiren Vivo V25 5G İçin Yeni Seçenek Sunuldu!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Vivo, geçtiğimiz aylarda tanıttığı Vivo V25 5G için yeni bir renk seçeneği getirdi.

Türkiye’de oldukça sevilen ve her geçen gün kullanıcı sayısını artıran Vivo, farklı modellerle pazarda kalmaya devam ediyor. Özellikle tasarım anlamında oldukça farklı işler çıkan Vivo, V25 5G modelinde bizleri şaşkına çevirdi.

Vivo V25 5G’nin arka panelinde yer alan Renk Değiştiren Florit AG Cam teknolojisi sayesinde UV ışığına maruz kaldığında farklı açılarda renk değiştiren bir yüzey bulunuyor. Turkuaz Mavisi renkteki V25 5G, güneş ışığına maruz kaldığında koyu okyanus mavisi rengine dönüşerek tasarımını özgün kılıyor.

26 Mart tarihinden itibaren ön siparişe açılan Vivo V25 5G, beraberinde birçok hediye ile beraber geliyor. Vivo V25 5G modelinin fiyatı ise sadece 5500 TL olarak belirlendi.

Redmi 12C Geliyor – Temel Özellikleri Açıklandı!