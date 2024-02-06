Ana Sayfa » Oyun Resident Evil 4 Gold Edition 9 Şubat da Geliyor! Oyun Resident Evil 4 Gold Edition 9 Şubat da Geliyor! Emine Emre 0 Görüntüleme

Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan Resident Evil, uzun yıllardır oyun sektöründe önemli bir yere sahip konumda bulunuyor. İlk kez 1996 yılında yayımlanmaya başlayan seri, aradan geçen takribi 28 yıllık zaman diliminde, onlarca oyunla gamerların karşısına çıktı. Çeyrek asrı aşkın süredir video oyun endüstrisinde hatırı sayılır bir oyuncu kitlesine sahip olan oyunun yapımlarından Resident Devil 4 için önümüzdeki hafta yeni bir paket yayımlanacak. Resident Evil 4 Gold Edition 9 Şubat da oyuncularla buluşacak.

Resident Evil 4 Gold Edition 9 Şubat da Çıkacak!

Steam, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için 9 Şubat Cuma günü itibariyle çıkış yapacak olan Resident Evil 4 Gold Edition sürümünde; Resident Evil 4, Separate Ways ve Ekstra DLC Paketi bulunuyor. Oyuncuların heyecanla beklediği paket için yeni bir satış fiyatı ise henüz açıklanmadı. Bilindiği üzere, güncel olarak Resident Evil 4’ün satış fiyatı Steam de 45 dolar seviyesinde bulunuyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Resident Evil’in resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan Resident Evil 4 Gold Edition duyurusunda şu ifadelere yer verilerek bir de tanıtım videosu paylaşıldı:

“Resident Evil 4 Gold Edition 9 Şubat’ta çıkıyor! Gold Edition, Leon ve Ashley’nin Resident Evil 4’teki hayatta kalma öyküsünü ve Ada’nın Ayrı Yollar’daki casusluk misyonunu, daha önce RE4’ün Deluxe Sürümünde mevcut olan bonus öğelerle birlikte tek bir pakette bir araya getiriyor.”

Resident Evil 4 Gold Edition launches February 9th!

Gold Edition brings together Leon and Ashley's tale of survival in Resident Evil 4 and Ada's mission of espionage in Separate Ways in one bundle along with bonus items previously available in RE4's Deluxe Edition. 🌿 pic.twitter.com/sefQYtZuSL — Resident Evil (@RE_Games) February 1, 2024

Milyonlarca Oyuncuya Ulaşan Resident Evil Serisi Tüm Oyunları!

Resident Evil 4, Steam de şimdiye kadar 80 binden fazla inceleme alarak önemli bir başarı yakaladı. Bu incelemelerde “son derece olumlu” görüş ortalaması yakalayan Resident Evil 4’ün yanı sıra, serinin 1996 yılından bu yana piyasaya çıkan tüm yapımları şu şekilde: