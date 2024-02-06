Resident Evil 4 Gold Edition 9 Şubat da Geliyor!

Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan Resident Evil, uzun yıllardır oyun sektöründe önemli bir yere sahip konumda bulunuyor. İlk kez 1996 yılında yayımlanmaya başlayan seri, aradan geçen takribi 28 yıllık zaman diliminde, onlarca oyunla gamerların karşısına çıktı. Çeyrek asrı aşkın süredir video oyun endüstrisinde hatırı sayılır bir oyuncu kitlesine sahip olan oyunun yapımlarından Resident Devil 4 için önümüzdeki hafta yeni bir paket yayımlanacak. Resident Evil 4 Gold Edition 9 Şubat da oyuncularla buluşacak.
Resident Evil 4 Gold Edition 9 Şubat da Çıkacak!
Steam, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için 9 Şubat Cuma günü itibariyle çıkış yapacak olan Resident Evil 4 Gold Edition sürümünde; Resident Evil 4, Separate Ways ve Ekstra DLC Paketi bulunuyor. Oyuncuların heyecanla beklediği paket için yeni bir satış fiyatı ise henüz açıklanmadı. Bilindiği üzere, güncel olarak Resident Evil 4’ün satış fiyatı Steam de 45 dolar seviyesinde bulunuyor.
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Resident Evil’in resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan Resident Evil 4 Gold Edition duyurusunda şu ifadelere yer verilerek bir de tanıtım videosu paylaşıldı:
“Resident Evil 4 Gold Edition 9 Şubat’ta çıkıyor! Gold Edition, Leon ve Ashley’nin Resident Evil 4’teki hayatta kalma öyküsünü ve Ada’nın Ayrı Yollar’daki casusluk misyonunu, daha önce RE4’ün Deluxe Sürümünde mevcut olan bonus öğelerle birlikte tek bir pakette bir araya getiriyor.”
Milyonlarca Oyuncuya Ulaşan Resident Evil Serisi Tüm Oyunları!
Resident Evil 4, Steam de şimdiye kadar 80 binden fazla inceleme alarak önemli bir başarı yakaladı. Bu incelemelerde “son derece olumlu” görüş ortalaması yakalayan Resident Evil 4’ün yanı sıra, serinin 1996 yılından bu yana piyasaya çıkan tüm yapımları şu şekilde:
- 1996 Resident Evil
- 1998 Resident Evil 2
- 1999 Resident Evil 3: Nemesis
- 2000 Resident Evil Survivor
- Resident Evil – Code: Veronica
- 2001 Resident Evil Survivor 2 – Code: Veronica
- Resident Evil Gaiden
- 2002 Resident Evil (remake)
- Resident Evil Zero
- 2003 Resident Evil: Dead Aim
- Resident Evil Outbreak
- 2004 Resident Evil Outbreak: File #2
- 2005 Resident Evil 4
- 2006 Resident Evil: Deadly Silence
- 2007 Resident Evil: The Umbrella Chronicles
- 2009 Resident Evil 5
- Resident Evil: The Darkside Chronicles
- 2011 Resident Evil: The Mercenaries 3D
- 2012 Resident Evil: Revelations
- Resident Evil: Operation Raccoon City
- Resident Evil 6
- 2015 Resident Evil: Revelations 2
- 2016 Umbrella Corps
- 2017 Resident Evil 7: Biohazard
- 2019 Resident Evil 2 (remake)
- 2020 Resident Evil 3 (remake)
- Resident Evil: Resistance
- 2021 Resident Evil Village
- 2022 Resident Evil Re:Verse
- 2023 Resident Evil 4 (remake)