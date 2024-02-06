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Resident Evil 4 Gold Edition 9 Şubat da Geliyor!

Emine Emre Emine Emre
6 Şubat 2024
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Resident Evil 4 Gold Edition 9 Şubat da Geliyor!

Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan Resident Evil, uzun yıllardır oyun sektöründe önemli bir yere sahip konumda bulunuyor. İlk kez 1996 yılında yayımlanmaya başlayan seri, aradan geçen takribi 28 yıllık zaman diliminde, onlarca oyunla gamerların karşısına çıktı. Çeyrek asrı aşkın süredir video oyun endüstrisinde hatırı sayılır bir oyuncu kitlesine sahip olan oyunun yapımlarından Resident Devil 4 için önümüzdeki hafta yeni bir paket yayımlanacak. Resident Evil 4 Gold Edition 9 Şubat da oyuncularla buluşacak.

Resident Evil 4 Gold Edition 9 Şubat da Çıkacak!

Steam, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için 9 Şubat Cuma günü itibariyle çıkış yapacak olan Resident Evil 4 Gold Edition sürümünde; Resident Evil 4, Separate Ways ve Ekstra DLC Paketi bulunuyor. Oyuncuların heyecanla beklediği paket için yeni bir satış fiyatı ise henüz açıklanmadı. Bilindiği üzere, güncel olarak Resident Evil 4’ün satış fiyatı Steam de 45 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Resident Evil’in resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan Resident Evil 4 Gold Edition duyurusunda şu ifadelere yer verilerek bir de tanıtım videosu paylaşıldı:

“Resident Evil 4 Gold Edition 9 Şubat’ta çıkıyor! Gold Edition, Leon ve Ashley’nin Resident Evil 4’teki hayatta kalma öyküsünü ve Ada’nın Ayrı Yollar’daki casusluk misyonunu, daha önce RE4’ün Deluxe Sürümünde mevcut olan bonus öğelerle birlikte tek bir pakette bir araya getiriyor.”

Milyonlarca Oyuncuya Ulaşan Resident Evil Serisi Tüm Oyunları!

Resident Evil 4, Steam de şimdiye kadar 80 binden fazla inceleme alarak önemli bir başarı yakaladı. Bu incelemelerde “son derece olumlu” görüş ortalaması yakalayan Resident Evil 4’ün yanı sıra, serinin 1996 yılından bu yana piyasaya çıkan tüm yapımları şu şekilde:

  • 1996    Resident Evil
  • 1998    Resident Evil 2
  • 1999    Resident Evil 3: Nemesis
  • 2000    Resident Evil Survivor
  • Resident Evil – Code: Veronica
  • 2001    Resident Evil Survivor 2 – Code: Veronica
  • Resident Evil Gaiden
  • 2002    Resident Evil (remake)
  • Resident Evil Zero
  • 2003    Resident Evil: Dead Aim
  • Resident Evil Outbreak
  • 2004    Resident Evil Outbreak: File #2
  • 2005    Resident Evil 4
  • 2006    Resident Evil: Deadly Silence
  • 2007    Resident Evil: The Umbrella Chronicles
  • 2009    Resident Evil 5
  • Resident Evil: The Darkside Chronicles
  • 2011    Resident Evil: The Mercenaries 3D
  • 2012    Resident Evil: Revelations
  • Resident Evil: Operation Raccoon City
  • Resident Evil 6
  • 2015    Resident Evil: Revelations 2
  • 2016    Umbrella Corps
  • 2017    Resident Evil 7: Biohazard
  • 2019    Resident Evil 2 (remake)
  • 2020    Resident Evil 3 (remake)
  • Resident Evil: Resistance
  • 2021    Resident Evil Village
  • 2022    Resident Evil Re:Verse
  • 2023    Resident Evil 4 (remake)
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