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Resident Evil 4 Remake Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı!

Bugünkü yazımızda korku ve gerilim oyunların zirvesinde yer alan Resident Evil 4 Remake’in yeni oynanış videosuna göz atacağız.

Mustafa

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Günümüzde oyun dünyası oldukça kendini geliştirmekte her türden oyun bulunan bu dünyada bazı oyunların isimlerini hepimiz biliriz. Bugünkü yazımızda korku ve gerilim oyunların zirvesinde yer alan Resident Evil 4 Remake’in yeni oynanış videosuna göz atacağız.

Ünlü video oyun geliştiricisi CAPCOM, Resident Evil serinin en sevilen oyunlarından olan Resident Evil 4’ün remake versiyonunu bizlere duyurmuştu. Aylar önce düzenlenen Resident Evil Showcase’te oyun hakkında birçok yenilik yapıldığını açıkladılar bugünde ise yeni ve uzun bir oynanış videosu ile karşımızdalar.

Oyunun konusuna gelecek olursak; Resident Evil Japon oyun geliştiricileri tarafından çıkarılmıştır. Oyun isminde de güzel bir film serisi olan Resident Evil adında birde film bulunmaktadır. Oyunun konusuna gelecek olursak; Genellikle genetiği bozulmuş bazı canavarlarla mücadelemizi konu almakta. İlerleyen serilerde ise hikaye modunda zevkli bir oyun serisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Oyunun çıkmasına 2 aydan az bir süre kalmasına rağmen oyunu bekleyen kitle oldukça fazla zaten oyunun ilk duyurulmasından itibaren yoğun bir ilgi alanına girmişti videoda da gördüğünüz gibi şirket oyun kalitesinden hiç ödün vermemiş ve bizlerin merak ettiği tek şey oyunun hikaye modu olacak.

Şirket diğer bir açıklamada ise oyun içine birçok yan görev ekleyerek oyunu birazda olsa açık dünya oyununa yakınlaştırdıklarını ifade etti.

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Mustafa
Mustafa
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