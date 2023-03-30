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Resident Evil 4 Remake’ten Büyük Başarı!

24 Mart 2023 tarihinde çıkış yapan Resident Evil 4 Remake şimdiye kadar PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ve PC için yeni oyunu Resident Evil 4'ün dünya çapında 3 milyondan fazla sattığını duyurdu.

Mustafa

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Resident Evil 4 Remake

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Günümüzde oyun dünyası oldukça kendini geliştirmekte her türden oyun bulunan bu dünyada bazı oyunların isimlerini hepimiz biliriz.

İlk olarak sizlere oyunumuzu bir tanıtalım; Resident Evil Japon oyun geliştiricileri taradın çıkarılmıştır. Oyun isminde de güzel bir film serisi olan Resident Evil adında birde film bulunmaktadır. Oyunun konusuna gelecek olursak; Genellikle genetiği bozulmuş bazı canavarlarla mücadelemizi konu almakta. İlerleyen serilerde ise hikaye modunda zevkli bir oyun serisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çıktığı günden beri oldukça fazla ilgi gören Resident Evil 4 Remake hem grafik hem de oynanış açısından oldukça fazla beğenildi.

24 Mart 2023 tarihinde çıkış yapan Resident Evil 4 Remake şimdiye kadar PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ve PC için yeni oyunu Resident Evil 4’ün dünya çapında 3 milyondan fazla sattığını duyurdu.

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Mustafa
Mustafa
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