Resident Evil 4’ün Hız Sorunu Bu Güncellemede Çözüldü!

Capcom, Resident Evil 4 remake için birçok hata düzeltmesinin yanı sıra popüler bir speedrun aksaklığının kaldırılmasını içeren bir yama yayınladı. Bu aksaklık daha önce oyuncuların kapılardan geçmesine izin vererek, yeniden yapımda inanılmaz derecede hızlı tamamlanma sürelerine yol açtı.

Scope Glitch olarak bilinen oyuncular, kilitli bir kapının arkasında dururken sürekli olarak dürbünlü bir silahın nişangahlarını hedef alarak içinden geçebilir ve anahtarları veya alternatif rotaları bulma ihtiyacını ortadan kaldırabiliyor.

Oyunun en son yama notları, hilenin artık geçerli olmadığını doğruluyor: “Belirli alanlarda dürbünü kullanırken oyuncuların duvarlardan geçmesine neden olan bir sorun düzeltildi.” Bu speedrun aksaklığının bir versiyonu bir şekilde hala mevcut olsa da, hızlı koşucuların aşina olduğu ortak kapı atlama artık oyunda değil gibi görünüyor.

Speedrunners, hızlı tamamlama süreleri kazanmak için oyunun belirli bölümlerini atlamanın yeni bir yolunu kesinlikle arayacak. Güncelleme ayrıca, metin sorunu iyileştirmeleri ve ölü bölgeleri yapıştırmak için ayarlamalar ile birlikte, elde edilemeyen önemli öğeler için bir düzeltme içeriyor.

Resident Evil 4, 23 Mart’ta piyasaya sürüldü ve aynı adlı 2005 oyununun yeniden yapımı olarak hizmet veriyor. Modern platformlar için geliştirilmiş görseller, daha iyi performans, bir dizi yaşam kalitesi düzeltmesi ve yeni özellikler içeriyor.