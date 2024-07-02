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Global çapta en çok satan oyunlar arasında yer alan Resident Evil serisinin yeni oyunu uzun zamandır bekleniyor. Bir Capcom yapımı olan Resident Evil’in son güncel yapımı geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Resident Evil 4 Remake versiyonu idi. Serinin güncel, yepyeni oyunu Resident Evil 9 hakkında da daha önce söylentiler çıkmıştı. Peki Resident Evil 9 çıkış tarihi belli oldu mu? İşte detaylar…

Resident Evil 9 Çıkış Tarihi Belli Oldu mu?

En çok sevilen oyun serilerinden biri olan Resident Evil’in yeni oyunu Resident Evil 9 hakkında daha önce sızıntılar çıkmıştı. Oyun hakkında yapılacak olan resmi bir açıklama heyecanla beklenirken sonunda Capcom’dan doğrulama geldi. Capcom, Resident Evil 9 geliştirme sürecinde olduklarını deklare etti.

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Resident Evil 9; Resident Evil 7: Biohazard oyununun yapımcısı ve yönetmeni olarak bildiğimiz Koshi Nkanishi tarafınca geliştirilmekte ve yönetilmekte. Yapılan bu resmi duyurunun ardından Resident Evil hayranları oldukça mutlu. Capcom oyun hakkında pek bir detay paylaşmadı ancak ilerleyen aylarda önemli bazı detayların kullanıcıya sunulması bekleniyor.

Oyuncunun en çok merak ettiği konulardan biri de Resident Evil 9 nerede yayınlanacak, PC’de oynanabilecek mi? Bu soruya yanıt vermek gerekirse oyunun bütün oyun konsollarında ve PC’de yayınlanacağını söyleyebiliriz. Ayrıca oyunun pek çok sürprizle gelmesi bekleniyor.

Resident Evil 9 Ne Zaman Çıkacak?

Resident Evil 9 hakkında henüz yeterli bilgi paylaşılmadığını yukarıda belirtmiştik. Bu kapsamda oyunun çıkış tarihinin henüz kesin belli olmadığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte Resident Evil 9’un 2025 yılının son aylarında oyuncuya sunulması beklenmekte. Koshi Nkanishi yaptığı açıklama ile oyuna son derece güvendiğini ve detayları ilerleyen süreçte paylaşacağını deklare etti.

Resident Evil 9’un yapımcısından gelen oyun ile ilgili açıklamayı sizlere iletmemiz gerekirse: “Resident Evil 7’nin ardından ne yapacağımıza karar vermek gerçekten zordu ama buldum ve dürüst olmak gerekirse sağlam bir şey hissediyorum. Henüz hiçbir ayrıntıyı paylaşamam, ancak paylaşabileceğim gün için heyecanlanmanızı umuyorum.” sözlerini paylaşabiliriz. Yapımcının da bu iş için en az oyuncular kadar heyecanlı olduğunu söyleyebiliriz.

Resident Evil Hakkında

Resident Evil oyun serisinin ilk oyunu 1996 yılında oyuncuyla buluşmuştur. 30 yıla yakın bir geçmişi olan bu köklü oyun, hayatta kalma – korku oyun türünün efsanelerinden biridir. Serinin yayınlanan son oyunu Resident Evil 4’ün remake versiyonudur. Oyunun Japonya’da bilinen adı Biohazard’dır. Şinji Mikami ile Tokuro Fujivara’nın tasarladığı oyunun ana geliştiricisi ve yayıncısı Capcom’dur. Bir Japon medya franchise’ı olan bu yapım şimdiye dek en popüler ve en çok satan oyunlar arasındadır.