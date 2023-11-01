Resident Evil oyun serisinin başarısı oyundan oyuna artmaya devam ederken, gamerlar serinin son yapımını beklemekte. Bilindiği üzere, son olarak Resident Evil 8 2021 yılında oyuncularla buluşmuş ve gamerların beğenisini kazanmıştı. Yalnızca Steam üzerinden dahi şu ana kadar 70 bine yakın inceleme alan oyun, bu incelemelerde “son derece olumlu” ortalamasını tutturmayı başardı. Serinin tüm oyunlarının ulaştığı oyuncu kitlesi ile milyonlarla ifade edilebilir. Tüm bunların yanı sıra, serinin devam oyunu Resident Evil 9 serinin en yüksek bütçeli oyunu olacak.

Resident Evil 9 Serinin En Yüksek Bütçeli Oyunu Olacak

Yabancı oyun medyasına düşen bilgilere göre Resident Evil 9 için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor ve oyunun bütçesi serinin şimdiye kadar ki oyunlarını geride bırakacak. İddiaya göre oyuna ayırılan bütçe sürekli artmaya devam ediyor. Bunda, maliyetlerin global çapta yükselmesi de önemli bir etken konumunda.

Resident Evil 9 ne zaman çıkacak sorusu da oyunun geliştirme süreciyle orantılı olarak değişkenlik arz etti. Önce 2024 yılında çıkabileceği ön görülen oyunun, çıkışı hali hazırda 2025 olarak tahmin ediliyor. Oyunun 2024 yılında ise lansman yapacağı ifade ediliyor.

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Resident Evil 9 İçin Oyuncular Ne Diyor?

Capcom tarafından geliştirilen ve PlayStation 5, iOS, PlayStation 4, Nintendo Switch ile PC için yayımlanan serinin son oyunu Resident Evil 8 gamerlar tarafından son derece beğenilen yapımlar arasındaydı. Bunun yanı sıra Resident Evil 7 de, çıktığı döneme damga vuran yapımlar arasında yer almıştı. Seriye ve önümüzdeki yıllarda çıkacak olan serinin son oyunu Resident Evil 9’a yönelik olarak bugün gelen haberin ardından oyuncuların sosyal medyada yaptıkları paylaşımlardan bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Hayatta kalma / korku macera oyunu denilince bu serinin bendeki yeri ayrı diyebilirim. Resident Evil 7 favori oyunlarımdan biri, 8’i o kadar sevmesem de, bu durum 7’nin çıktığı mükemmel seviyeden dolayı. Resident Evil 9’u da sabırsızlıkla bekliyorum.”

“Yüksek bütçeli olacağına göre Keanu Reeves ekleyecekler herhalde… Şaka bir yana, seri ilerledikçe bütçelerin büyümesi son derece normal.”

“Serinin son oyunları korkudan çok gerilim türüne döndü diyebilirim. Belki Resident Evil 9 da bunu dengelemek isteyebilirler.”