Oyuna dünyasının vazgeçilmez serisi olan Resident Evil‘ın 7 Mayıs‘ta yeni bir oyunu daha sunulmuştu. Resident Evil Village adıyla sunulan yeni oyunun PC versiyonunda oldukça yüksek bir başarılar elde edilmiş durumda. Capcom, zor dönemlerinden çıkmak için 2017 yılında Resident Evil 7‘yi piyasaya sunmuştu ancak 20 bin anlık oyuncu şirketi sadece çok az toplamıştı.

Bugün ise şirketin yeni serisi Resident Evil Village, Steam Database raporuna göre 100 binden fazla anlık oyuncu sayısına ulaşarak ihtişamlı dönemlerine geri dönmeye başladığını gösteriyor. Tabi bundan virüsünde etkisinin olduğu açıkça belli oluyor. 2021 yılı oyun dünyası açısında kıtlık yaşanan bir yıl olduğu için insanlar oynanacak oyun ararken Resident Evil Village‘a yüklenmiş olabilirler.

Yayımlanan bilgilere göre Resident Evil Village‘ı 101.726 eş zamanlı oyuncu oynamış durumda. Bu bugüne kadar çıkan bütün Resident Evil serisini oynayan anlık oyunculardan çok daha fazla. Resident Evil 2 Remake 74.227, Resident Evil 3 Remake 60.293, Resident Evil 7 ise 20.449 anlık oyuncu sayısına ulaşmıştı.

Her geçen yıl oyuncu sayısında düşüş yaşayan serinin bu yıl Resident Evil Village ile rekora ulaştığını görüyoruz. Ayrıca Resident Evil Village, Twicth‘te de oldukça yüksek izlenme rekorları elde etti. Cuma günü oyunun 658.703 izleyicisi bulunuyordu. Son 24 saatte ise 275.569 kişi oyunun yayınlarını izlemiş durumda. IGN tarafından 10 üzerinden 8 puan alan oyun, SteamDB‘ye göre bu yılın en iyi 15 oyunundan bir tanesi olarak gösteriliyor.