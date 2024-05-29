Ana Sayfa » Oyun Resident Evil’in İki Yeni Remake’i mi Geliyor? Oyun Resident Evil’in İki Yeni Remake’i mi Geliyor? Emine Emre 3 Görüntüleme

Oyun sektöründe rekabet tam hızıyla devam ediyor ve geliştirici şirketler yeni projelere ve var olan projelerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda her gün kulislerden yeni sızıntılar geliyor. Yeni bir söylentiye göre Capcom Resident Evil Zero ile Resident Evil: Code Veronica adlarında iki yeni remake üzerinde çalışmakta. Peki gerçekten Resident Evil’in iki yeni Remake’i mi geliyor? İşte ayrıntılar…

Resident Evil’in İki Yeni Remake’i mi Geliyor?

Japonya merkezli, çok uluslu bir video oyun geliştiricisi ve yayıncısı olan Capcom, en sevilen yapımlarından biri olan Resident Evil serisinden bazı oyunlarının yeniden yapımlarını yayımladı. Yeni gelen haberlere göre ise Capcom iki oyununun daha remake versiyonlarını yayınlayacak; Resident Evil Zero ve Resident Evil: Code Veronica. Söz konusu sızıntının kaynağı ise oyun alanında sızıntıları ile bilinen Dusk Golem.

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Sosyal medya platformu X’te Resident Evil oyunları hakkında paylaşımlarda bulunan Dusk Golem, Resident Evil 9 hakkındaki iddiayı yalanladı. 2024 yaz aylarında Resident Evil 9’un duyurusunun yapılacağı daha önce çıkan iddialar arasındaydı ancak Golem bunu reddetti. Golem’in söylediğine göre duyuru yaz aylarından sonra yapılacak.

Ünlü X kullanıcısının söylediğine göre Resident Evil 1: Remake projesi de yalnızca bir söylentiden ibaret ve bir gerçeklik payı bulunmuyor. Bununla birlikte Resident Evil 5 oyunu için de bir remake ya da başka bir çalışma söz konusu değil. Bunların yanı sıra Dusk Golem, dokuzuncu oyunun çıkış tarihinin de 2025 – 2026 sezonuna ertelendiğini belirtmekte.

Resident Evil Zero ve Resident Evil Code Veronica Remake’leri Ne Zaman Gelecek?

Oyun sektörü muhbiri Dusk Golem’in açıklamasına göre Resident Evil Zero ve Resident Evil Code Veronica oyunları çalışmalar çoktan başlamış durumda. Muhbir, bu haberi bir sene kadar önce duyduğunu iddia ediyor. Ayrıca söylediğine göre Golem, arka kısımda pek çok kişiyle konuşmakta; yani verdiği bilgilerin doğruluk payı yüksek diyebiliriz.

Capcom sevilen oyunu Resident Evil 4’ün Remake’i ile de büyük başarı elde etmişti. Bu yapımın sevilmesinin ardından diğerlerinden bazılarının da Remake versiyonlarının gelmesi beklenmekteydi. Şirketin yeni remake oyunlarının büyük ilgi görmesi beklenmekte, ancak çıkış tarihleri henüz belli değil.