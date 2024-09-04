Riot Games Oyun İçi Harcamalara Zam Yaptı, İşte Detaylar

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Riot Games oyun içi harcamalara zam yaptığını duyurdu. Küresel çapta artan enflasyon ile ülkemizdeki kur ve enflasyon artışı şirketin böyle bir strateji izlemesine sebep oldu. LOL, Valorant, Legends of Runeterra gibi oyunların geliştiricisi olan şirket fiyat artışı haberini verdi. İşte ayrıntılar…

Riot Games Oyun İçi Harcamalara Zam Yaptı

Oyun dünyasının en popüler ve en sevilen yapımlarından bazılarını geliştiren ve yayınlayan Riot Games, oyun fiyatlarında artışa gitti. Şimdiye dek pek çok oyunu geliştirse de Riot Games genellikle Valorant, League of Legends, Legends of Runeterra yapımları ile bilinmekte. Şimdiye dek pek çok oyun şirketi ülkemizde fiyat artışına gitti ve yeni gelen haberler Riot Games de bu furyaya katıldı. Riot Games oyun içi satın almalara zam yaptı.

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Riot Games’in yaptığı açıklamaya göre zamlı fiyatlar 18 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Zamlı fiyatlar gelmeden önce oyun içi harcama yapmak isteyen oyun severlere Riot Games, ekstra para tanımlayacak. Bu kapsamda Valorant’ın oyun içi harcama paketi olan 2050 VP normalde 1900 VP + ek olarak 150 VP içerirken bu kampanya kapsamında 1900 VP + 300 VP olarak sunulacak. Bu oyun içi ekstra para hakkı tanımlanan paketler 4 Eylül 2024, 19:00’da oyun severlere sunulacak.

Riot Games’in oyun içi harcamalarda yaptığı zam oranları oyunlara göre şu şekildedir:

League of Legends PC ve Teamfight Tactics, Türkiye: Yüzde 24 fiyat artışı

Legends of Runeterra, Türkiye: Yüzde 63 fiyat artışı

VALORANT, Türkiye: Yüzde 15 fiyat artışı

League of Legends: Wild Rift, Türkiye: Yüzde 24 fiyat artışı

Zamlı Fiyatlar 18 Eylül’den İtibaren Geçerli Olacak

18 Eylül’de fiyatların güncellenmesi ile birlikte oyun içi harcama paketleri de standart hale gelecek. Yani bu hediye paraları 18 Eylül’den önce kullanmakta yarar var. Riot Games de bu konuda bir açıklama yaparak; hediye kartları ve kodlarda bulunan alışveriş birimlerinin yenileneceğini ve maksimum birim kazanmak için sahip olduklarınızı en kısa süreçte kullanın, uyarısında bulundu. Riot Games açıklamasında hem kur değişimleri hem de global çapta gerçekleşen ekonomik farklılaşma sonucunda bu zamları yapmak zorunda kaldıklarını açıkladı.