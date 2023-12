Rise of The Ronin Fragmanı Yayınlandı!

Ünlü video oyun töreni olan The Game Awards tanıtılan açık dünya oyunu olan Rise of The Ronin oyunu oldukça beğeni topladı. Bugünkü yazımızda sizlere Rise of The Ronin çıkış fragmanına ve oyun içi özelliklerine değineceğiz.

Rise of The Ronin’nin ilk olarak sizlere kısaca konusunu açıklayalım; Rise of the Ronin, 1863 Japonya’sında geçen açık dünya aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkmakta. Yapımcıların açıklamalarına göre oyun yedi senedir üzerinde geliştirmeler yapılmakta. Açık dünya olması sebebi ile oyunun üstünde oldukça geliştirmeler mevcut.

Oyun içi oynanışa baktığımız zaman oldukça kaliteli bir yapımın bizleri beklediğini görmekteyiz. Özellikle silah konusunda kılıç, mızrak, ok ve yay gibi klişe silahlardan daha çok dönemin üst seviyesinde ateşli silahları da kullanma şansını bulacağız.

Son olarak yapımcı şirket oyunun çıkış tarihi hakkında Rise of the Ronin’nin, 22 Mart 2024’de Playstation 5 için çıkış yapacağını belirtti.