Ana Sayfa » Oyun Rise of the Ronin İnceleme Puanları ve Yorumları Belli Oldu Oyun Rise of the Ronin İnceleme Puanları ve Yorumları Belli Oldu Emine Emre 0 Görüntüleme

2024 yılının merakla beklenen oyunlarından biri konumunda bulunan Rise of the Ronin nihayet piyasaya sürüldü. Koei Tecmo’nun Team Ninja’sı tarafından geliştirilen aksiyon, macera ve dövüş türlerindeki rol yapma oyunu Rise of the Ronin 22 Mart itibariyle piyasadaki yerini aldı. PS5 için çıkış yapan çok oyunculu oyun hakkında oyun medyasının inceleme puanları ve yorumları pey der pey geliyor. İşte Rise of the Ronin inceleme puanları ve yorumları…

Rise of the Ronin İnceleme Puanları

Aksiyon rol yapma, macera ve dövüş türlerindeki çok oyunculu Rise of the Ronin için verilen puanlar şu şekilde:

PlayStation Universe – – 95/100

TheSixthAxis – – 90/100

Shacknews – – 90/100

Gamersky – – 85/100

Noisy Pixel – – 80/100

Worth Playing – – 80/100

Hardcore Gamer – – 80/100

PCMag – – 70/100

Push Square – – 60/100

GamingBolt – – 60/100

VGC – – 60/100

Het Nieuwsblad – – 40/100

OpenCritic ortalama puanlar – – 75/100

MetaCritic ortalama puanlar – – 76/100

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Rise of the Ronin Yorumları

Rise of the Ronin hakkında yorumda bulunan oyun medyasının bileşenlerinin incelemelerinin özetlerine göz atmak gerekirse:

“Rise of the Ronin diğer oyunların etkilerini bir arada barındıran bir oyun gibi görünse de, Team Ninja’nın kendine güvenen bir kavrayışa sahip olduğunu açıkça gösteriyor. Görsel sunum biraz kaba olsa da Rise of the Ronin yine de Team Ninja’nın bugüne kadar yaptığı en erişilebilir ve iddialı oyundur. Hem hardcore aksiyon RPG fanatiklerinin hem de açık dünya macera meraklılarının kesinlikle seveceği ve beğenerek oynayacağı bir yapım olduğunu düşünüyoruz.” PlayStation Universe – – 95/100

“Rise of the Ronin şüphesiz Team Ninja’nın bugüne kadarki en iddialı, ayrıntılı ve olgun oyunu olarak ön plana çıkıyor. Zengin haritaları, ilgi çekici hikayesi ve heyecan verici dövüşleriyle Bakumatsu dönemine dair unutulmaz bir hikaye yaratıyor. Team Ninja yeni tasarım konseptlerini araştırırken, bu kesinlikle Team Ninja hayranlarının kaçırmaması gereken bir oyun.” Gamersky – – 85/100

“Temposu yavaş başlayan ve ardından hızlanan bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak beğendik ancak 4-4’lük bir yapım demek de abartı olacaktır. Team Ninja’nın oyunlarını tercih edenler için severek oynayacakları bir yapım konumunda.” Worth Playing – – 80/100

“Rise of the Ronin, karmaşık Ninja Takımı aksiyonuna baştan çıkarıcı, akıcı bir bakış sunuyor, ancak mekanik açıdan zengin dövüşlerin hayranıysanız biraz hayal kırıklığı yaratacaktır.” PCMag – – 70/100