Riverdale Benzeri Dizi ve Filmler

Tüm dünyayı gizemli bir maceraya sürükleyen Riverdale kadrosu ve konusuyla büyük bir ilgi topladı. Eğer Riverdale’i beğendiyseniz bu yazımızdaki içerikler de tam size göre. İşte Riverdale hayranlarının izlemesi gereken dizi ve filmler…

Chilling Adventures of Sabrina

Dizinin konusu yarı ölümlü yarı cadı olan Sabrina Spellman’ın kendisini ve ailesini tehdit eden güçlerle savaşı; aslında kim olduğunu keşfetmesi ile ilgilidir. Sabrina, kendisinden saklanan aile sırlarını bir bir öğrenirken; ölümlü arkadaşları ve cadılığın cezbedici yanı arasında kalır.

Greenhouse Academy

Greenhouse Academy, elit öğrencilerin bulunduğu bir yatılı okulda yaşananları konu ediyor. Hayley ve Alex, astronot olan annelerinin ölümü ile büyük bir yıkıma uğrar. Gençler, bir yandan annelerinin yokluğuna alışmaya çalışırken bir yandan da hayatlarını düzene sokmaya çalışır. Özel yetenekli çocukların alındığı yatılı bir okula gitmeye hak kazanan Hayley ve Alex; yeni hayatları için oldukça heyecanlıdır. Okula uyum sağlamaya çalışan kardeşler, bir süre sonra okulun aslında göründüğü gibi olmadığını fark eder.

Fate: The Winx Saga

Dizi Öbür Dünya’da Alfea adlı sihirli bir yatılı okula giden beş perinin yetişkinliğe geçiş yolculuğunu konu alıyor.Nitekim periler burada aşk; rekabet ve kendi varlıklarını tehdit eden canavarlarla başa çıkarken güçlerini kontrol etmeyi de öğrenmelidir.

I Am Not Okay With This

I Am Not Okay With This, telekinetik güçlere sahip olan bir gencin yaşamına odaklanıyor. 15 yaşında Sydney, telekinetik güçlere sahip olan bir gençtir. Lise öğrencisi olan Sydney, bir yandan yeni yeni ortaya çıkan güçlerini keşfetmeye çalışırken bir yandan da hayatını yoluna koymak için çabalar. Ayrıca lise hayatının, alevli ilişkilerin ve cinselliğin zorlu yollarında ilerleyen Sydney, bu süreçte birbirinden farklı maceralara sürüklenir.

Pretty Little Liars

İki kişi bir sırrı, ancak biri ölüyse saklayabilir. Alison’ın gizemli ölümünün ardından geride kalan dört liseli genç kızın, birbirlerinden sakladıkları sırları vardır. Bu sırlar gün geçtikçe açığa çıkacak ve kızları zor duruma sokacaktır. Nitekim Alison’ın ölümü kaza mı, cinayet mi? “A” takma adlı birinden gelen tehdit mesajları, kimden geliyor? Kızlar bu suçun neresinde?

Nancy Drew

Nancy Drew, lise mezuniyetinin ardından üniversiteye başlamaya hazırlanan genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Bu arada Nancy, hayatına yeni bir sayfa açmaya hazırlanan genç bir kızdır. Üniversiteye başlayacak olmanın heyecanı içinde olan Nancy, üniversiteye gitmek için doğup büyüdüğü kasabayı terk etmek zorunda kalır. Ancak bu sırada ailesinde meydana gelen bir trajedi, Nancy’nin hayatının değişmesine neden olur. Genç kız, yaşanan trajedinin ardından kendisini sırlarla dolu bir soruşturmanın içerisinde bulur.

Paper Towns

Orlando’dan yaşayan Quentin derslerinde başarılı bir lise öğrencisidir, ailesiyle birlikte yaşıyordur ve hayatındaki her şeyin yolundadır. Ancak bir gece onunla aynı sınıfta bulunan Margo’nun evine gelişi ve yaşadıkları heyecan dolu maceraların ardından Margo bir anda ortadan kaybolur. Quentin ve 2 yakın arkadaşı, Margo’nun geride bıraktığı ipuçlarını inceleyerek daha önce onlara öğretilen her şeyi bir kenara bırakıp maceralarla ve arayışla dolu bir yolculuğa çıkarlar. Margo’yu bulmak için yapılan bu yolculuk, onları çok başka yerlere götürecektir.

The Vampire Diaries

Bu kasabada her şey olabilir. Ölüp ölüp dirilebilir, bir vampir olabilir, bir cadının büyüsüne maruz kalabilir, hatta kurt adamlara kendinizi kaptırabilirsiniz. Çünkü burası Mystic Falls.

Kısa bir süre önce ailesini kaybeden Elena ve kardeşi teyzeleri ile yaşamaya başlarlar. Ama işler sanıldığı kadar sakin ilerlemeyecektir. Ayrıca Stefan’ın kasabaya dönmesiyle başlayan olaylar zinciri, gün geçtikçe gizemin ve aksiyonun dozunu arttırarak devam eder.

Veronica Mars

Veronica Neptune kasabasının popüler liseli genç kızlarından biriyken; en yakın dostu Lily’nin öldürülmesi sonucu, kendisini dedektiflik yaparken bulur. Para ve güç kimdeyse, onun kurallarının geçtiği bu dünyada Veronica, kasaba şerifi olan babasının önüne engeller çıkartıldıkça, saklanan sırları ve gizemleri bir bir açığa çıkartmak için daha da hırslanır.

Chemical Hearts

On yedi yaşındaki Henry Page, hiç aşık olmayan bir gençtir. Kendisini romantik bir ilişki içinde hayal etse de bir türlü aradığı aşkı bulamaz. Lise son sınıfın ilk günlerinde okula yeni kaydolan Grace Town ile tanıştığında Henry’nin hayatında bazı şeyler değişmeye başlar. Okul gazetesine seçilen Grace ve Henry, bu sayede yakınlaşmaya başlar ve Henry aşkın ne demek olduğunu öğrenir.

Stranger Things

80’li yılları kendine fon yapan Stranger Things, dönemin korku filmlerine selam çakmayı atlamayan bir fantastik gerilim dizisi. Winona Ryder, David Harbour, Cara Buono’yu başrollerinde buluşturan dizi; kaybolan genç bir çocuğu ve onu bulmaya çalışan annesini anlatıyor.

RealityHigh

Lise son sınıf öğrencisi olan Dani Barnes’ın en büyük hayali, veteriner hekimler için dünyanın en iyi okulu olan UC Davis’e girebilmektir. Bu hedef doğrultusunda ilerleyen Dani’nin gelecek planları, yeni bir arkadaş grubunu onu Kaliforniya’nın havalı çocuklarının sosyal medya dünyasının derinliklerine çekmesiyle değişir.

The Order

The Order sihir ve canavarlarla dolu gizli bir evren olan The Order’a giriş yapan Jack Morton adlı bir gencin kendini ve içinde yatan canavarları keşfetme yolculuğunu işliyor. Jack derinlere daldıkça kendi ailesine dair karanlık sırları keşfederken kurt adamlar ve büyülü güçler arasındaki savaşa da dahil olur.

The End Of The F***ing World

17 yaşında bir genç olan James tam anlamıyla bir psikopattır. Çocukluğundan itibaren sıra dışı olmuş hep tehlikeli işlere kalkışmıştır. Okul hayatını pek sevmese de planı için kurban seçebileceği en ideal yerdir. Onlarca öğrenci arasından öldürebileceği birini aramaya başlayan James sonunda Alyssa’da karar kılar.

Insatiable

Dizinin konusu, avukat Bob ve kendisine zorbalık yapanlardan intikam almak isteyen Patty’nin yaşadıklarıdır. Patty henüz daha lise öğrencisidir ve kilosu nedeniyle okuldakiler Patty’ye zorbalık yapar. Ayrıca büyük çoğunluk Patty ile dalga geçerken Bob Patty’nin bir potansiyeli olduğunu düşünür. Patty’nin güzellik yarışmasına katılmasını sağlayarak bambaşka birine dönüşmesine yardımcı olur.