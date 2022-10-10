Rivian, Amazon minibüsleri dahil her elektrikli aracı geri çağırmak zorunda kaldı

Rivian için kötü bir haber gibi gelebilir, kesinlikle iyi bir haber değil ama şirket olası sorunları önemsemiyor ve şu ana kadar ürettiği her arabayı tam olarak geri çağırmaya karar verdi. Bu, tam bir mekanik kontrol için yaklaşık 13.000 aracın geldiği anlamına geliyor.

Şirket, ön üst kontrol kolunu ve direksiyon mafsalını bağlayan bağlantı elemanlarının doğru tork değerlerinde sıkılmadığına dair yedi rapordan haberdar edildiğini duyurdu. Bu bulgular sonucunda rapor edilen herhangi bir sorun olmamasına rağmen, şirket dikkatli davranmaya karar verdi ve şimdiye kadar üretilen her otomobil için tam bir geri çağırma yayınladı.

Şanslı ki Rivian o zamanlar bu kadar çok araba yapmıyordu. Yine de yaklaşık 13.000 R1T, R1S ve EDV Amazon minibüsünün incelenmesi gerekecek ve arızalar bulunursa bunların düzeltilmesi gerekecek. Araba başına 3 saatte, arızayı düzeltmek 39.000 çalışma saatine kadar çıkabilir Bu durum bireysel müşteriler için rahatsızlık ve Amazon için hizmet kesintileri gibi sorunlara yer açabilir.

Şirket, durumun kötüleşmesine ve parçaların ayrılmasına neden olduğuna dair ortak belirtilerle sürücülere uyarıda bulundu. Sürücülere, ön süspansiyonlardan gelen artan seslere ve zamanla kötüleşen direksiyon tepkisine dikkat etmeleri söylendi.

Bu, Rivian’ın lojistik ve servis departmanları için büyük bir test olacak, şirketin şu ana kadar sadece küçük geri çağırmaları oldu. Yaklaşık 500 aracı etkileyen hava yastığı sensörü sorunu vardı ve yalnızca OTA güncellemesiyle ele alınan küçük durumlar vardı. Bu, her aracın incelenmesini gerektirecektir.

2022 Rivian R1S

Hem kurumsal hem de perakende yatırımcılar, Rivian’ı şahinler gibi izleyecek ve şirketin ilk ciddi geri çağırma işlemini ne kadar hızlı – ya da değil – yaptığına dikkat edecek. Tüm Rivian müşterilerinin servis yardım hattını aramaları ve mobil teknisyen ziyareti için randevu almaları veya arabayı Rivian servis merkezine getirmeleri tavsiye edilir.