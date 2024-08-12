Ana Sayfa » Oyun Roblox Açıldı mı? Roblox Ne Zaman Açılır? Oyun Roblox Açıldı mı? Roblox Ne Zaman Açılır? Emine Emre 15 Görüntüleme

Roblox Corporation tarafından geliştirilen, çevrimiçi oyun oluşturma ve başkalarının oluştuğu oyunları oynama platformu olan Roblox, geçtiğimiz günlerde erişime kapatıldı. Milyonlarca oyuncusu bulunan Roblox’a erişim engeli getirilmesi pek çok oyuncuyu üzdü ve hemen hepsi dört gözle yasağın kalmasını beklemekte. Peki Roblox açıldı mı, ne zaman açılır, neden yasaklandı gibi soruların cevaplarına yönelik açıklamalar var mı, bakalım…

Roblox Açıldı mı? Roblox Ne Zaman Açılır?

Roblox yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada oldukça popüler olan bir yapım. Kullanıcıların kendi oyunlarını oluşturma ve bu oyunları başkalarıyla paylaşmalarına imkan tanıyan, çevrim içi oyun platformu olan Roblox kısa bir süre önce Türkiye’de kapatıldı. Erişim engeli getirilen oyunun kullanıcıları yasağın kalkmasını bekliyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

12 Ağustos 2024 tarihi itibarı ile Roblox’a erişim yasağı hala kalkmış değil. Yapılan açıklamalara göre de kısa sürede kalkacak gibi de görünmüyor. Oyuna yasak getirildikten sonra Roblox yetkilileri erişim engelinin kaldırılması hususunda ülkemizdeki yetkililerle iletişime geçtiler ancak henüz Roblox severler için olumlu bir netice çıkmış değil. Peki Roblox neden kapatıldı?

Roblox Neden Kapatıldı?

Roblox’un kapatılması milyonlarca kişi için olumsuz bir sonuç oluştursa da yapılan açıklamalara göre “çocuk istismarına neden olabilecek içerikler barındırdığı” için erişim engeli getirilmiş durumda. Instagram’ın yasaklanıp akabinde erişim yasağının kalkması ile birlikte Roblox için de kullanıcıları umutlandı ancak henüz yasağın kaldırılmadığını söyleyebiliriz.

Roblox oyuncuların oyun tasarımı, programlama ve dijital üretkenlik becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan bir oyun ancak barındırdığı bazı nitelikler nedeni ile BTK tarafından erişime kapatıldı. Oyunun yeniden erişimi açılıp açılmayacağı konusunda da henüz hükümet kanadından bir açıklama yapılmadı.

Roblox Hakkında

Roblox Corporation tarafından geliştirilen ve yayınlanan Roblox 2006 yılında bir PC oyunu olarak yayınlandı. Akabinde diğer platformlar için de piyasaya sürülen yapım 2012 yılında iOS, 2014’te Android’e geldi. 2015 yılında Xbox One oyun konsolu için yayınlanan yapım 2023’te de PlayStation 5 ve PS4 için piyasaya sürüldü.

Çevrim içi çok oyunculu oyun ve oyun oluşturma sistemi kategorisinde yer alan Roblox şimdiye dek pek çok ödüle aday gösterilmiş ve Nickelodeon Çocukların Seçimi Favori Bilgisayar Oyunu Ödülü’ne layık görülmüştür. En sevilen çevrim içi oyunlarından olan Roblox’a getirilen yasağın kalkması dört gözle beklenmekte. Bakalım hükümet yetkilileri nasıl bir karar verecek. Gelişmeleri buradan sizlere aktarıyor olacağız.