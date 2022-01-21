Roblox Şarkı Kodları 2022

Günümüzde genç yaşların en çok zaman geçirdiği platformlardan birisi Roblox platformudur. Özellikle Roblox’u bu kadar sevdiren oyuncuların kendi oyunlarını yaratabilmeleri ve sürekli bir iletişim halinde olmalıdır. Ayrıca birçok kodları kullanarak Roblox platformunda şarkı kullanabilirsiniz.

Genel olarak bakıldığı zaman Roblox, 3 boyutlu bir resim tuvali gibi düşünülebilir. Oyuncular burada kendilerini tamamlıyor. Çevrimiçi bir şekilde oyunu oynayan herkes birbiriyle iletişim kurabiliyor. Ayrıca arkadaş grupları kurup beraber çok daha eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz.

Roblox müzik kodları ve Roblox Brookhaven şarkı kodları olarak da bilinen şarkı çalma özelliği, Roblox’a ayrı bir hava katıyor. Bu özelliğin var olduğunu bilmeyen çoğu oyuncu bulunuyor. Ancak, bu özelliğin var olduğunu bilen oyuncular bu özelliği sık bir şekilde kullanıyor.

Roblox Şarkı Yabancı Şarkı Kodları

Genel olarak oyuncular Roblox’un içindeyken yabancı şarklıları tercih ederler. Ayrıca birçok oyuncu sessiz ve sakin bir tarzda şarkılar dinlemeyi tercih ediyor. Sizlere sunacağımız yabancı şarkı listesinde birbirinden güzel yabancı şarkılar yer alıyor.

Maroon 5 – Payphone: 131396974

Lady Gaga – Applause: 130964099

Clean Bandit ft. Demi Lovato – Solo Remix: 2106186490

Maaron 5 – Girls Like You ft. Cardi B.: 2211976041

Juice Wrld – Armed & Dangerous: 2498066534

Paulo Londra – Adan Y Eva: 2637276471

Ariana Grande – Whad Do You Mean One Last Time?: 360160735

Hello darknes, my old friend: 145045371

Steven Universe – Stronger Than You: 225999739

The Song of The Dragonborn: 138297303

Ava Max – Sweet but Psycho: 2529951321

Alec Benjamin – The Water Fountain: 615938297

Undertale- Battle Against A True Hero: 333552980

Imagine Dragons – Radioactive: 132826277

Major Lazer & DJ Snake – Lean On: 239533935

Old Town Road: 2862170886

Maroon 5: 131396974

I’M BEAN, MR. BEAN SONG: 947518032

Roblox Şarkı Türkçe Şarkı Kodları

Özellikle Roblox şarkılarının içerisinde Türkçe Pop şarkılar önemli bir yere sahip. Sizlere sunduğumuz Türkçe şarkı kodlarında, günümüzde en çok dinlenen Türkçe Pop şarkılar yer alıyor.

Aleyna Tilki – O Sen Olsan Bari: 957448124

Hadise – Mesajımı Almıştır O: 3040687531

Tarkan – Öp: 168573650

Aleyna Tilki – Cevapsız Çınlama: 631430785

İrem Derici – Dantel: 427068781

Ersay Üner – İki Aşık: 1246461918

Tarkan – Yolla: 1007285969

Roblox RAP Şarkı Kodları

Roblox 2018 Music Rap: 1357288961

Ben Fero – Demet Akalın: 3420122790

Eminem – Mockingbird: 3832083906

Mero – Olabilir: 3486534969

Eminem – Lose Yourself: 5906295202

Burak King – Yanıyoruz: 1367454528

Killa Hakan, Ceza, Ezhel, Ben Fero – Fight Kulüp: 3968083118

Ezhel – Felaket: 2629288137

Ceza – Suspus: 2000042135

Ezhel – Kazıdık Tırnaklarla: 2003844349

Contra Kibir: 1787119527

Roblox Reynmen Şarkı Kodları

Reynmen – Derdim Olsun: 2811762247

Reynmen – Ela: 3486855156

Reynmen ft. Lil Bege – #Biziz 1025923825

Roblox Kodları Nereye Yazılır?

Elinizde birçok müzik kodu varsa ancak bu kodları nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız üzülmeyin çünkü müzik dinleme ve müzik kodlarını kullanma işlemi oldukça basit. Müzik kodlarını kullanarak müzik dinlemek için öncelikle oyun içerisinde bulunan radyo kısmına gelin ve çalmak istediğiniz şarkının müzik kodunu “e” tuşuna bastığınızda açılan ekrana girin.

Ayrıca bkz: En Şık Roblox İsim Önerleri