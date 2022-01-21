Roblox Şarkı Kodları 2022

Günümüzde genç yaşların en çok zaman geçirdiği platformlardan birisi Roblox platformudur. Özellikle Roblox’u bu kadar sevdiren oyuncuların kendi oyunlarını yaratabilmeleri ve sürekli bir iletişim halinde olmalıdır. Ayrıca birçok kodları kullanarak Roblox platformunda şarkı kullanabilirsiniz.
Genel olarak bakıldığı zaman Roblox, 3 boyutlu bir resim tuvali gibi düşünülebilir. Oyuncular burada kendilerini tamamlıyor. Çevrimiçi bir şekilde oyunu oynayan herkes birbiriyle iletişim kurabiliyor. Ayrıca arkadaş grupları kurup beraber çok daha eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz.
Roblox müzik kodları ve Roblox Brookhaven şarkı kodları olarak da bilinen şarkı çalma özelliği, Roblox’a ayrı bir hava katıyor. Bu özelliğin var olduğunu bilmeyen çoğu oyuncu bulunuyor. Ancak, bu özelliğin var olduğunu bilen oyuncular bu özelliği sık bir şekilde kullanıyor.
Roblox Şarkı Yabancı Şarkı Kodları
Genel olarak oyuncular Roblox’un içindeyken yabancı şarklıları tercih ederler. Ayrıca birçok oyuncu sessiz ve sakin bir tarzda şarkılar dinlemeyi tercih ediyor. Sizlere sunacağımız yabancı şarkı listesinde birbirinden güzel yabancı şarkılar yer alıyor.
- Maroon 5 – Payphone: 131396974
- Lady Gaga – Applause: 130964099
- Clean Bandit ft. Demi Lovato – Solo Remix: 2106186490
- Maaron 5 – Girls Like You ft. Cardi B.: 2211976041
- Juice Wrld – Armed & Dangerous: 2498066534
- Paulo Londra – Adan Y Eva: 2637276471
- Ariana Grande – Whad Do You Mean One Last Time?: 360160735
- Hello darknes, my old friend: 145045371
- Steven Universe – Stronger Than You: 225999739
- The Song of The Dragonborn: 138297303
- Ava Max – Sweet but Psycho: 2529951321
- Alec Benjamin – The Water Fountain: 615938297
- Undertale- Battle Against A True Hero: 333552980
- Imagine Dragons – Radioactive: 132826277
- Major Lazer & DJ Snake – Lean On: 239533935
- Old Town Road: 2862170886
- Maroon 5: 131396974
- I’M BEAN, MR. BEAN SONG: 947518032
Roblox Şarkı Türkçe Şarkı Kodları
Özellikle Roblox şarkılarının içerisinde Türkçe Pop şarkılar önemli bir yere sahip. Sizlere sunduğumuz Türkçe şarkı kodlarında, günümüzde en çok dinlenen Türkçe Pop şarkılar yer alıyor.
- Aleyna Tilki – O Sen Olsan Bari: 957448124
- Hadise – Mesajımı Almıştır O: 3040687531
- Tarkan – Öp: 168573650
- Aleyna Tilki – Cevapsız Çınlama: 631430785
- İrem Derici – Dantel: 427068781
- Ersay Üner – İki Aşık: 1246461918
- Tarkan – Yolla: 1007285969
Roblox RAP Şarkı Kodları
- Roblox 2018 Music Rap: 1357288961
- Ben Fero – Demet Akalın: 3420122790
- Eminem – Mockingbird: 3832083906
- Mero – Olabilir: 3486534969
- Eminem – Lose Yourself: 5906295202
- Burak King – Yanıyoruz: 1367454528
- Killa Hakan, Ceza, Ezhel, Ben Fero – Fight Kulüp: 3968083118
- Ezhel – Felaket: 2629288137
- Ceza – Suspus: 2000042135
- Ezhel – Kazıdık Tırnaklarla: 2003844349
- Contra Kibir: 1787119527
Roblox Reynmen Şarkı Kodları
- Reynmen – Derdim Olsun: 2811762247
- Reynmen – Ela: 3486855156
- Reynmen ft. Lil Bege – #Biziz 1025923825
Roblox Kodları Nereye Yazılır?
Elinizde birçok müzik kodu varsa ancak bu kodları nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız üzülmeyin çünkü müzik dinleme ve müzik kodlarını kullanma işlemi oldukça basit. Müzik kodlarını kullanarak müzik dinlemek için öncelikle oyun içerisinde bulunan radyo kısmına gelin ve çalmak istediğiniz şarkının müzik kodunu “e” tuşuna bastığınızda açılan ekrana girin.
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