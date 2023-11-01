Teyon tarafından geliştirilen ve Nacon tarafından yayınlanacak olan macera / birinci şahıs nişancı oyunu Robocop Rogue City’nin çıkışı için geri sayıma geçildi. Uzun süredir geliştirilen ve geçtiğimiz aylarda çıkış tarihi 2 Kasım olarak duyurulan Robocop Rogue City inceleme puanları ve yorumları oyunun “ortalama” seviyede olduğuna işaret ediyor. Cepkolik okurları ile birlikte oyuna dair ilk izlenimlere göz atalım.

Robocop Rogue City İnceleme Puanları ve Yorumları

Robocop Rogue City’i ön inceleme ile değerlendirme fırsatı bulan oyun sektörü medyasının oyun için verdiği puanlar şu şekilde:

Shacknews — 9/10

CGMagazine — 9/10

Gfinity — 90/100

Raqequit — 88/100

Destructoid — 85/100

Noisy Pixel — 80/100

TRG — 80/10

Video Gamer — 70/100

IGN — 7/10

Screen Rant — 7/10

VGC — 4/5

EuroGamer — 3/5

MetaCritic PC — 81/100

MetaCritic Xbox — 74/100

MetaCritic PS5 — 70/100

OpenCritic — 72/100

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Robocop Rogue City Yorumları

Ortalama puanlar alan Robocop Rogue City ile ilgili yapılan incelemelere göz atmak gerekirse:

“RoboCop: Rogue City, hafif RPG öğeleriyle saatlerce süren yüksek kaliteli patlatma deneyimi sunan bir aksiyon oyunu olarak öne çıkıyor.” — CGMagazine — 9/10

“Rogue City belki de yapılabilecek en iyi RoboCop oyunudur ve birçok açıdan dayandığı efsanevi filmleri yansıtıyor. Robocop ruhunu tam olarak yansıttığını söyleyebiliriz.” — Raqequit — 88/100

“Robocop’un neredeyse hurda yığınına ait bir şeye benzediğini biliyorum ama eğer kaba dış yüzeyinin ve açıkta kalan dikişlerinin ötesine bakabilirseniz, altında atan kalbi görebilirsiniz. Oyun geliştirici olan Teyon sahip olduğu kaynaklarla harika bir iş çıkarmış.” — Destructoid — 85/100

“Kan dolu çatışmalar, kaçırılmaması gereken retro bir birinci şahıs nişancı oyunu. Kendinizi filmlerdeymişsiniz gibi hissedebilirsiniz.” — TRG — 80/10

“RoboCop: Rogue City, RoboCop hayranları tarafından RoboCop hayranları için hazırlanan, kaynak materyale duyulan sevgi ve takdirle dolu bir oyundur. Ancak oyunun ilerleyen safhalarındaki sinir bozucu çatışmalar ve beceriksizce çözülen hikaye temposu, bunun diğer herkes için de geçerli olup olmadığı konusunda soruları gündeme getiriyor.” — Video Gamer — 70/100

Robocop Rogue City İçin Oyuncular Ne Dedi?

Oyunu uzun zamandır bekleyen gamerlar, oyunun aldığı puanlar ve incelemeler sonrasında beklentilerini düşürmeye başlamış görünüyor. Yarın piyasaya sürülecek oyun için gamerlardan bazılarının sosyal medyada gösterdiği tepkilere göz atmak gerekirse:

“Combat sahneleri filan facia gözüküyor ya nasıl bu puanları aldı akıl almaz!”

“Terminator Resistance nasıl Terminator hayranlarının ilgi alanına giriyorsa Robocop Rogue City de Robocop hayranlarını ilgilendirecek gibi daha çok. 2024 yılı fps shooter aksiyon vs. arayan üzülür.”

“Robocop severim, emeğe de saygı duymak gerekir. İndirime girdiğinde denerim.”