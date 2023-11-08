Uluslararası medya organı Bloomberg’in yazarlarından Jason Schreier bu sabah (8 Kasım Çarşamba) yaptığı haberle GTA 6 hakkındaki duyumlarını oyun kamuoyuna aktarmıştı. GTA 6’nın bu hafta içerisinde resmi olarak açıklanacağını ve Aralık ayında da ilk tanıtım videosunun geleceğini söyleyen Jason Schreier’ın duyumu, aradan henüz 12 saat geçmişken doğrulandı. Rockstar Games GTA 6’yı duyurdu, oyunun ilk videosunun da Aralık ayı başında geleceğini açıkladı. Jason Schreir’in bu sabah yaptığı söz konusu paylaşımı:

BREAKING: Rockstar plans to announce Grand Theft Auto VI as early as this week and will release a trailer in December, sources tell Bloomberg News. The most anticipated video game on the planet will soon be revealed: https://t.co/JhSnCSU6tV pic.twitter.com/DKAWLlqpmR — Jason Schreier (@jasonschreier) November 8, 2023

Rockstar Games GTA 6’yı Duyurdu

GTA serisinin geliştiricisi Rockstar Games tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gelecek ay Rockstar Games’in 25. yılını kutluyoruz. Dünya çapındaki oyuncularımızın inanılmaz desteği sayesinde gerçekten tutkulu olduğumuz oyunlar yaratma fırsatına sahip olduk. Siz olmasaydınız bunların hiçbiri mümkün olmazdı ve bu yolculuğu bizimle paylaştığınız için hepinize çok minnettarız.

1998 yılında Rockstar Games, video oyunlarının da diğer eğlence türleri kadar kültür açısından vazgeçilmez olabileceği fikri üzerine kuruldu ve bu evrimin bir parçası olma çabalarımızda sevdiğiniz oyunları yarattığımızı umuyoruz.

Aralık ayı başlarında bir sonraki Grand Theft Auto’nun ilk fragmanını yayınlayacağımızı size duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu deneyimleri sizlerle daha uzun yıllar paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Teşekkür ederim,

Sam Houser”

İşte, Rockstar Games’in Twitter (X) hesabının başına sabitlediği o paylaşım:

Next month marks the 25th anniversary of Rockstar Games. Thanks to the incredible support of our players worldwide, we have had the opportunity to create games we are truly passionate about. pic.twitter.com/YaAxRVfZGe — Rockstar Games (@RockstarGames) November 8, 2023

2 Milyar Dolar Harcanan GTA 6 İçin İlk Video The Game Awards’ta Gelebilir

Geliştirilem sürecinde 2 milyar dolara yakın meblağ harcanan GTA 6’ya dair ilk videonun Aralık ayı başında yayımlanacak olmasının duyurulması ile birlikte gözler The Game Awards 2023’e çevrildi. Zira bilindiği üzere “oyun sektörünün gala gecesi” konumunda olan yılın en başarılı oyunlarının yer aldığı ödül töreninde yeni çıkacak oyunlara dair gelişmelere de yer veriliyor.

GTA 6 hakkında bilinen her şey için de bu haberimize göz atabilirsiniz.

GTA 6’nın trailerının The Game Awards 2023’te yayımlanması durumunda serinin hayranları, oyunun ilk videosunun bu organizasyonun dahi önüne geçeceğini düşünüyor. GTA 5’ten sonra takribi 10 yıldır beklenen oyun için sabırsızlanan hayran kitlesi, GTA’nın çıkış tarihinin de bu yıl bitmeden resmi olarak deklare edilmesini bekliyor.