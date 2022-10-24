Rolls-Royce Spectre tanıtıldı: Markanın ilk tam elektrikli otomobili

Rolls-Royce bir süredir lüks coupe sedanını tanıtıyor ve sonunda onu tamamladığını görebiliyoruz – Rolls-Royce Spectre ile tanışın. Şirket hala seri üretime başlamadığından ve ilk Spectre birimleri gelecek yıl 4. çeyrekte sevk edileceğinden, tüm çalışmaların hazır olduğunu düşünebiliriz.

Rolls-Royce, otomotiv endüstrisinde yepyeni bir segment yarattığını söylüyor – ultra lüks elektrikli süper coupe segmenti. Bu, şirketin ilk tamamen elektrikli otomobili ve bu on yılın sonunda sıfır emisyona gitmeyi planlıyor.

Spesifik olarak, Rolls-Royce hala bazı testlerde kesin rakamlar vermek konusunda isteksizdi. Ancak ön veriler, otomobilin 577 hp (430 kW), 900 Nm anlık tork ve 418 km’ye yakın tek bir şarjla maksimum menzile sahip olacağını gösteriyor. 0-100 km/s hızlanması sadece 4,4 saniye civarında bekleniyor.

Ancak Rolls-Royce, performans ve verimliliğin ana hedefleri olmadığını ve her zaman olduğu gibi mümkün olan en lüks ve konforlu sürüş deneyimini sağlamaya çalıştığını söylüyor. Yüksek düzeyde konfor, her bir tekerleğin bağımsız olarak hareket etmesine ve yüksek frekanslı yol kusurlarının kolayca üstesinden gelmesine olanak tanıyan yeni Düzlemsel süspansiyon kullanılarak elde edilir.

İç tasarımı, Spectre Rolls-Royce’un her zamanki lüks yaklaşımını baz alıyor. Aynı zamanda, 4.796 aydınlatılmış nokta içeren Starlight Doors ile şirketin teknolojik olarak en gelişmiş kabini, koltuklar ise İngiliz dikişinden ilham alıyor.

Dikkate değer bir diğer özellik de Spectre’ın aerodinamik şasisidir. Sadece 0,25’lik sürtünme katsayısı ile Rolls-Royce’un bugüne kadarki en verimli gövdesi.

Araba, Phantom Coupe’nin doğrudan halefi olarak konumlandırıldı ve yerini alacak.