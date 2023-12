Hello Games’in No Man’s Sky ve The Last Campfire gibi sevilen oyunlarının arasına bir yenisi daha ekleniyor; Light No Fire. Oyunun yayımlanan trailerında görüleceği üzere oyun kapsamlı ve ayrıntılı bir ölçeğe sahip. Oyun tutkunlarının da şimdiden beğenisini kazanan RPG oyunu Light No Fire gezegeni simüle ediyor.

RPG Oyunu Light No Fire Özellikleri

2008 yılında kurulmuş olan İngiliz video oyun şirketi Hello Games, yaklaşık 5 yıldır geliştirdiği Light No Fire oyunun trailerını yayımladı. Joe Danger serisi, No Man’s Sky, The Last Campfire oyunlarının yaratıcısı olan şirket popüler olacak yeni bir oyunla geliyor. Hello Games en iyi uzay temalı oyunlardan biri olan No Man’s Sky gibi Light No Fire’ın da oyun dünyasının enlerinden olacağı düşünülüyor.

Bir RPG oyunu olan Light No Fire aynı zamanda sandbox oyun öğelerini de barındırıyor. Oyunun yayımlanan fragmanı izlendiğinde görüleceği üzere başarılı bir yapıma imza atılmış gibi görünmekte. Hello Games’in açıkladığına göre oyun oldukça ayrıntılı ve tam ölçek bir gezegende geçiyor. Light No Fire oyuncusu, dünya büyüklüğünde bir gezegende var olacak. Topluluk oluşturma ve keşif oyunu olarak da nitelendirilebilen bu yapımda oyuncu aynı zamanda kendini tehlikelere karşı koruyup hayatta kalmaya çalışacak.

Light No Fire Gezegeni Nasıl Olacak?

Light No Fire çok oyunculu bir oyun ve muhteşem fantastik manzaralar, antik bölgeler, tırmanılabilen büyük ağaçlar içeriyor. Dağların, denizlerin, doğanın güzelliği ve sanki gerçekmiş gibi oluşu, oyuncuyu daha da oyunun içine çekiyor. Oyun hakkında açıklamalarda bulunan Hello Games ortağı Sean Murray, Light No Fire için “gerçek anlamda ilk açık dünya” nitelendirmesini yapıyor.

Tanıtım videosunda görüldüğü üzere oyuncu denizin altında, havada ve karada ulaşım taşıtlarını kullanabilmekte. Ayrıca deniz altında da her türlü ayrıntıya dikkat edilmiş, görsel anlamda bir şölen yaşatıyor oyun. No Man’s Sky oyununu bilenler de hak verecektir ki; No Man’s Sky’dan büyük bir gezegen alınmış ve Light No Fire’da bu gezegenin içi tüm yukarıda anlattığımız güzelliklerle donatılmış gibi. Oyun gerçek anlamda büyük bir dünyanın simülasyonu gibi denilebilir.

Light No Fire Ne Zaman Çıkacak?

Heyecanla beklenen RPG oyunu Light No Fire çıkış tarihi henüz belli değil ve bu konu hakkında bir bilgilendirme de yapılmış durumda değil. Şu an oyun hakkında yayımlanan fragmandan başka bir bilgi bulunmuyor.

No Man’s Sky Hakkında!

Hello Games’in No Man’s Sky oyunu 2016 yılında piyasaya çıktı. Oyun çıktığında beklenti çok yüksekti ve maalesef No Man’s Sky beklentileri karşılayamadı. Ancak Hello Games oyundan vazgeçmedi ve geliştirme çalışmaları sürekli devam etti. Şuan No Man’s Sky en iyi uzay temalı oyunlardan biri konumunda. Açık dünya oyunu olan No Man’s Sky’da oyuncular kendi uzay gemilerini tasarlayıp geliştirmektedir ve oyunda sayısız denecek kadar fazla gezegen ve yüz bini aşkın uzak gemisi bulunmaktadır.