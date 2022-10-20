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Salt Okunur Ne Demek? Salt Okunur Kaldırma 2022

Salt okunur demek herhangi bir dosya üzerinde değişiklik yapmadan, yalnızca okunabilecek bir yapıya sahip unsur olarak bilgisayar terimi şeklinde ele almak anlamına gelir.

Mustafa

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Salt Okunur Ne Demek

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Günümüzde bilgisayarların hayatımıza girmesinden itibaren birden fazla bilmediğimiz terim hayatımıza girmiştir. Bu terimler arasında bilgisayar kullananların en çok duyduğu terimlerden biriside Salt kelimesi olmuştur bugünkü yazımızda sizlere salt okunur ne demek? Salt okunur okunur kaldırma nasıl yapılır yazımızda bahsedeceğiz.

Salt okunur ne demek sorusuna gelecek olursak; Bilgisayar kullanıcıları salt okunur terimi ile oldukça sık karşılaşmakta. Salt okunur demek herhangi bir dosya üzerinde değişiklik yapmadan, yalnızca okunabilecek bir yapıya sahip unsur olarak bilgisayar terimi şeklinde ele almak anlamına gelir.

Daha da açıklayıcı bir şekilde gözden geçirdiğiniz belgenizi yanlışlıkla düzenlemesini istemiyor iseniz, gözden geçirme işlemi için göndermeden önce belgenizi salt okunur hale getirme olanağına sahipsiniz. Kısaca dosya üzerinde yöntem ve biçimlendirmeyi, düzenlemeyi kısıtlamak için kullanılır.

Salt Okunur Kaldırma

Salt okunur kaldırma işlemi yapma şansınız tabi ki bulunmaktadır aşağıda ki adımları uygulayarak salt okunur kaldırma işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

  • Belgeyi daha önceden farklı bir yere kaydettiyseniz Microsoft Office Düğmesi’ne daha sonra da Kaydet veya Farklı Kaydet’e tıklayın.
  • Sonra araçlar kısmına tıklayın.
  • Genel Seçenekler kısmına tıklayın.
  • Salt okunur önerilir onay kutusunu temizleyin.
  • Tamam seçeneğine tıklayın.
  • En son olarak belgeyi kaydedin.

Salt okunur işlemi ne işe yarar diyecek olursanız; İlk olarak belgelerinizi salt okunur hale getirdiğiniz zaman belgeniz okunup kopyalanabilir ancak düzenlenemez. Ancak kullanıcı dosya üzerinde değişiklik yapmak isterse farklı şekilde kaydetmek zorunda kalacaktır.

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