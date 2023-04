Samba de Amigo: Party Central, Birbirinden Ünlü Şarkıcılarla Geliyor!

Sega, yaklaşan ritim oyunu Samba de Amigo: Party Central’da yer alacak 20 şarkıyı açıkladı. Liste, Carly Rae Jepsen, Miley Cyrus, Ariana Grande dahil olmak üzere birçok büyük pop yıldızlarını içeriyor.

Samba de Amigo: Party Central, Sonic Team’in ilk olarak oyun salonlarında ve Sega Dreamcast’te ortaya çıkan ritim oyununun yeniden canlandırılmış hali diyebiliriz. Bu Haziran ayında 40 şarkıyla Nintendo Switch‘te piyasaya sürülecek. Oyunda bazı Sonic the Hedgehog melodileri görüneceğinden, film müziğindeki birkaç parçayı zaten biliyorduk, ancak Sega, oyunun müziklerinde de yer alan 20 modern pop şarkısının bir listesini yayınladı.

Break Free — Ariana Grande featuring Zedd I Really Like You — Carly Rae Jepsen Payback — Cheat Codes featuring Icona Pop Let You Go — Diplo and TSHA featuring Kareen Lomax I Will Survive (Eric Kupper Mix Extended) — Gloria Gaynor I Love It — Icona Pop Centerfold — J Geils Band Bang Bang — Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj Sucker — Jonas Brothers TiK ToK — Kesha Panama — Matteo Plastic Hearts — Miley Cyrus Celebrate — Pitbull The Cup of Life (La Copa de la Vida) — Ricky Martin XS — Rina Sawayama Bom Bom — Sam and the Womp Azukita — Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skillz and Elvis Crespo Macarena (cover) Fugue (classic) La Bamba (cover)

Pop sevenler için parça listesinde bazı dikkate değer parçalar da var. Bunların başında, I Really Like You adlı hiti oyunda görünen Jepsen yer alıyor. Diğer tanıdık şarkılar arasında Kesha’nın TiK ToK‘u, Jonas Brothers’ın Sucker‘ı ve Miley Cyrus’un Plastic Hearts‘ı sayılabilir. Daha geleneksel şarkıları sevenler için parça listesinde La Bamba ve Macarena versiyonları da bulunuyor. Oyun Haziran ayında çıkacak.