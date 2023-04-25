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Samba de Amigo: Party Central, Birbirinden Ünlü Şarkıcılarla Geliyor!

Haziran ayında çıkacak oyunun şarkı listesinde, Carly Rae Jepsen, Miley Cyrus, Ariana Grande dahil olmak üzere birçok büyük pop yıldızlarını içeriyor. Daha geleneksel şarkıları sevenler için parça listesinde La Bamba ve Macarena versiyonları da bulunuyor.

Ayşen Sıla

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Sega, yaklaşan ritim oyunu Samba de Amigo: Party Central’da yer alacak 20 şarkıyı açıkladı. Liste, Carly Rae Jepsen, Miley Cyrus, Ariana Grande dahil olmak üzere birçok büyük pop yıldızlarını içeriyor.

Samba de Amigo: Party Central, Sonic Team’in ilk olarak oyun salonlarında ve Sega Dreamcast’te ortaya çıkan ritim oyununun yeniden canlandırılmış hali diyebiliriz. Bu Haziran ayında 40 şarkıyla Nintendo Switch‘te piyasaya sürülecek. Oyunda bazı Sonic the Hedgehog melodileri görüneceğinden, film müziğindeki birkaç parçayı zaten biliyorduk, ancak Sega, oyunun müziklerinde de yer alan 20 modern pop şarkısının bir listesini yayınladı.

  1. Break Free — Ariana Grande featuring Zedd
  2. I Really Like You — Carly Rae Jepsen
  3. Payback — Cheat Codes featuring Icona Pop
  4. Let You Go — Diplo and TSHA featuring Kareen Lomax
  5. I Will Survive (Eric Kupper Mix Extended) — Gloria Gaynor
  6. I Love It — Icona Pop
  7. Centerfold — J Geils Band
  8. Bang Bang — Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj
  9. Sucker — Jonas Brothers
  10. TiK ToK — Kesha
  11. Panama — Matteo
  12. Plastic Hearts — Miley Cyrus
  13. Celebrate — Pitbull
  14. The Cup of Life (La Copa de la Vida) — Ricky Martin
  15. XS — Rina Sawayama
  16. Bom Bom — Sam and the Womp
  17. Azukita — Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skillz and Elvis Crespo
  18. Macarena (cover)
  19. Fugue (classic)
  20. La Bamba (cover)
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Pop sevenler için parça listesinde bazı dikkate değer parçalar da var. Bunların başında, I Really Like You adlı hiti oyunda görünen Jepsen yer alıyor. Diğer tanıdık şarkılar arasında Kesha’nın TiK ToK‘u, Jonas Brothers’ın Sucker‘ı ve Miley Cyrus’un Plastic Hearts‘ı sayılabilir. Daha geleneksel şarkıları sevenler için parça listesinde La Bamba ve Macarena versiyonları da bulunuyor. Oyun Haziran ayında çıkacak.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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