Samsung, Bu Aksesuarları Galaxy S23 Serisi ile Kullanmayın Dedi!

Akıllı telefon fiyatları artmaya devam ediyor ve bu da pahalı ve hassas cihazlarımızı korumayı çok önemli hale getiriyor. Ancak, bazı koruyucu önlemlerin onlara gerçekten zarar verebileceğini biliyor muydunuz? Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra ile sertifikasız aksesuarların kullanılmasının bu telefonlara ciddi şekilde zarar verebileceğini açıkladı.

Samsung kısa süre önce, amiral gemisi Galaxy S23 serisinin sahiplerini üçüncü taraf veya sertifikasız aksesuarları kullanmaktan kaçınmaları konusunda uyaran bir bildiri yayınladı. Teknoloji şirketi, bu tür aksesuarların başta arka kamera merceği olmak üzere S23 cihazlarına zarar verebileceğini iddia ediyor. Destek sayfası, resmi olmayan aksesuarların kullanılmasının neden olabileceği zararların örneklerini gösteriyor.

Dikkate değer bir örnek, Samsung tarafından onaylanmayan ve çıkarıldığında kamera halkalarında çiziklere neden olabilen üçüncü taraf kamera merceği koruyucuları. Şirket ayrıca, gerçekte yalnızca lens koruyucusu olan kullanıcıların yanlışlıkla kamera lenslerinin çizilmiş olduğuna inandıkları sık görülen bir sorunu da vurguluyor.

Bu yanılgı, genellikle yetkili servis merkezlerinde harcanan zaman ve paranın boşa gitmesine yol açarken, lens koruyucunun çıkarılması sorunu çözecektir. Ayrıca Samsung, kamera merceği koruyucularının ve kamera merceğini kapatan belirli kılıfların kullanılmasının görüntü kalitesini olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor. Kullanılan malzemenin kalitesi burada belirleyici faktör doğrusu.

Mercek koruyucularının arasına fazladan bir cam katmanı eklemek, aralarında herhangi bir türde sıvının kalması durumunda görüntü kalitesini kötüleştirebiliyor. Samsung’un Galaxy S23 serisinde ayrıca üst kamera halkasının alt kısmında yer alan ve üçüncü taraf veya onaylı olmayan kılıflar tarafından engellenebilen, telefon görüşmeleri ve ses/video kayıtları sırasında düşük ses kalitesine neden olabilen bir mikrofon bulunuyor.

Optimum performansı sürdürmek ve Galaxy S23 serisi cihazınızı korumak için güvenilir, sertifikalı aksesuarlar seçmeniz çok önemli. Amiral gemisi serisi için mevcut olan en önemli vakaların bir listesi için güvenilir kaynaklara ve incelemelere başvurun. Bir kamera merceği koruyucusuna ihtiyacınız varsa, tanıdık veya iyi değerlendirilmiş bir markayı tercih edin.