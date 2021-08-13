Samsung, Bu Yıl 6.5 Milyon Katlanabilir Telefon Satmayı Hedefliyor

Son Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung, piyasaya iki yeni katlanabilir akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı – Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3. Şimdi ise şirket, bu yıl katlanabilir akıllı telefonlar için satış hedefini açıkladı.

Güney Koreli teknoloji devi, bu yıl sonuna kadar yaklaşık 6,5 milyon adet katlanabilir akıllı telefon satmayı hedefliyor. Bu bölümün çoğunluğunun yeni piyasaya sürülen Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modelleri için olmasını bekliyoruz.

Şirket tarafından paylaşılan rakamlar, şirketin 2019 yılı için bildirdiği 0,7 milyon adetten çok daha fazla. Ancak daha ucuz fiyatlandırma, gelişmiş özellikler ve yeni modeller için teklifler göz önüne alındığında, hedef ulaşılabilir görünüyor.

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Ayrıca şirket, bu yıl Galaxy Note serisi amiral gemisi serisini piyasaya sürmeyecek, bu nedenle odak, bu yeni piyasaya sürülen cihazlara daha fazla odaklanacak. Samsung şu anda katlanabilir akıllı telefon pazarına hakim durumda ve önümüzdeki yıllarda da lider konumunu sürdürmesi bekleniyor.

Güney Koreli şirket, bu yeni form faktörüyle erken bir liderlik yaptıktan sonra katlanabilir akıllı telefonları çoğaltmayı deniyor ve aktif olarak onu ana akım bir ürün haline getirmeye çalışıyor.

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