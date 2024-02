Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Samsung Display Galaxy Z Fold 5 İçin Dayanıklılık Sertifikası Aldı Teknoloji Haberleri Samsung Display Galaxy Z Fold 5 İçin Dayanıklılık Sertifikası Aldı Fatih Kuruçay 6 Görüntüleme

Samsung, Galaxy Z Fold5’te kullanılana benzer 7,6 inçlik katlanabilir panelinin, daha çok MIL-STD-810 olarak bilinen ABD Savunma Bakanlığı Test Yöntemi Standardını geçtiğini duyurdu. Standart, ürünün aşırı sıcaklık değişimleri ve dış şoklar gibi zorlu koşullarda hasar görmeden çalışabileceğini onaylıyor. Samsung Display, katlanabilir OLED paneller için bu tür askeri düzeyde sertifikayı alan dünyadaki ilk şirket olduğunu açıkladı.

Samsung Display panelleri -32 derecede 2 saat çalışıyor

Test sürecinden geçen her ürünün, -10 derece C sıcaklıkta su püskürtüldükten sonra 6 mm buz tabakasıyla kaplandıktan sonra dört saat çalıştıktan sonra çalışmak gibi zorlu koşullara dayanması gerekiyor. Panel ayrıca ortam sıcaklığının -32 ile +63 derece arasında değiştiği durumlarda da 2 saat boyunca çalışmaya devam etti; her test üç kez tamamlanmalıdır.

Samsung Display temsilcisi Kore medyasına katlanabilir cihazların dayanıklılık açısından eksik olmadığını ve bunun yaygın bir yanılgı olduğunu söyledi. Beklentiler, bu standardın yakın gelecekte katlanabilir panellerin daha geniş uygulamalarına kapı açacağı yönündedir.