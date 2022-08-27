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Samsung Expert RAW kamera uygulaması artık Galaxy Z Fold 4’i destekliyor

Samsung'un Expert RAW uygulaması geçen yıl beta sürümünde piyasaya sürüldü, ancak detaylı fotoğrafçılık iyileştirmeleri ve gelişmiş Pro özellikleri Galaxy S21 Ultra ile sınırlıydı. Bu yılın başlarında, uygulama daha fazla amiral gemisi Galaxy cihazı için genişletilmiş destekle beta sürümünden final sürüme geçti. Buna, Galaxy S20, Note 20 Ultra ve Z Fold 2 uyumluluğu halen devam eden Galaxy S22, S21 ve Fold 3 dahildir. Samsung, şimdi Galaxy Z Fold 4 için destek ekleyerek Expert RAW ile çalışan cihazların listesini daha da genişletiyor. Uygulamanın en son sürümü ayrıca düşük ışıkta görüntü kalitesini iyileştirir ve özel ön ayarlar sunar.

Ahmet Ekinler

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Samsung Expert RAW kamera uygulaması artık Galaxy Z Fold 4'te destekleniyor

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Samsung, Galaxy S21 serisi, S22 serisi ve Galaxy Fold3‘teki (S20 Ultra, Note20 Ultra ve Galaxy Z Fold2 gecikmeli desteğiyle) kameralar üzerinde size daha fazla kontrol sağlayan Expert RAW adlı daha gelişmiş bir kamera uygulamasına sahiptir. Uygulama, deklanşör ve ISO üzerinde tam kontrolle cihazdaki herhangi bir kamerayla çekim yapmanızı sağlar.

Expert RAW uygulamasının en son sürümü 2.0.0.3, desteği Galaxy Z Fold4‘e genişletiyor. Yeni uygulama sürümü, özel ön ayarlar ekleme özelliğiyle düşük ışıkta görüntü performansını da iyileştirir.

Daha önce piyasaya sürülen Z Flip modellerinin hiçbiri Expert RAW uygulaması tarafından desteklenmemiş olsa da, Galaxy Z Flip4 desteğinden bahsedilmiyor.

Expert RAW‘ı desteklenen bir Galaxy S veya Galaxy Z cihazına indirmek için Samsung Galaxy Store’a gidin.

Ayrıca bkz: Galaxy Z Fold 4 Özellikleri

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KaynakGalaxy Store

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