Samsung Expert RAW kamera uygulaması artık Galaxy Z Fold 4’i destekliyor

Samsung, Galaxy S21 serisi, S22 serisi ve Galaxy Fold3‘teki (S20 Ultra, Note20 Ultra ve Galaxy Z Fold2 gecikmeli desteğiyle) kameralar üzerinde size daha fazla kontrol sağlayan Expert RAW adlı daha gelişmiş bir kamera uygulamasına sahiptir. Uygulama, deklanşör ve ISO üzerinde tam kontrolle cihazdaki herhangi bir kamerayla çekim yapmanızı sağlar.

Expert RAW uygulamasının en son sürümü 2.0.0.3, desteği Galaxy Z Fold4‘e genişletiyor. Yeni uygulama sürümü, özel ön ayarlar ekleme özelliğiyle düşük ışıkta görüntü performansını da iyileştirir.

Daha önce piyasaya sürülen Z Flip modellerinin hiçbiri Expert RAW uygulaması tarafından desteklenmemiş olsa da, Galaxy Z Flip4 desteğinden bahsedilmiyor.

Expert RAW‘ı desteklenen bir Galaxy S veya Galaxy Z cihazına indirmek için Samsung Galaxy Store’a gidin.

Ayrıca bkz: Galaxy Z Fold 4 Özellikleri