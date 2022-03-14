Samsung, Galaxy A etkinliği için 17 Mart’ı resmen onayladı

Samsung, en yeni Galaxy A serisi telefonlarını bu hafta 17 Mart‘ta tanıtmaya hazır. Galaxy A etkinliği açılış konuşması Türkiye saatiyle Pazartesi günü 17:00 ‘de başlayacak ve sizin için YouTube ve Samsung.com‘da canlı yayınlanacak.

Uzun süredir söylentileri dolaşan ve sızdırılan Galaxy A73 ve Galaxy A53‘ü, Samsung’un önemli üst orta seviye cihazları olarak gelen etkinlikte bekliyoruz. Yaklaşan her iki telefon da, daha hızlı yonga setleri ve biraz değiştirilmiş tasarımlarla önceki modellerin yenilenmesi olarak hizmet edecek. A73’ün ayrıca 108MP ana kamerayı piyasaya sürmesi beklenirken, A53’ün muhtemelen tamamen yeni Exynos 1200 yonga setini piyasaya sürmesi bekleniyor.