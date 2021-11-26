Samsung Galaxy A03 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, Galaxy A03 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye başladı. Galaxy A03s birkaç ay önce görücüye çıkmıştı. Bunu geçen hafta Galaxy A03 Core izledi. Şimdi de Samsung Galaxy A03 görücüye çıktı.

Bkz: Samsung Galaxy A03s 6.5 İnç Ekran ve 5,000 mAh Batarya ile Tanıtıldı

Samsung Galaxy A03

Şirket, Galaxy A03 ile ilgili yalnızca birkaç ayrıntıyı açıkladı. Cihaz, yenilenmiş bir tasarım ve çift kamera kurulumuyla Galaxy A02‘nin yerini alıyor.

Telefon 6,5 inç Infinity-V HD+ ekrana sahip. Cihaz giriş seviyesi bir akıllı telefon olduğu için LCD panel ile geliyor. 1,6 GHz hızında çalışan bilinmeyen bir sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklenmektedir. CPU, 2 x 1,6 GHz çekirdek ve 6 x 1,6 GHz çekirdekten oluşan iki küme içerir.

Arka tarafta, telefon çift kamera dizisine ev sahipliği yapıyor. Kurulum, f/1.8 diyafram lensli 48MP ana sensör ve f/2.4 diyafram lensli 2MP derinlik sensöründen oluşuyor. Oysa ön tarafta, su damlası çentiğinin içine f/2.2 diyafram lensli 5 MP’lik bir lens monte olmuş.

5.000 mAh pil ile gelen telefon, 164.2 x 75.9 x 9.1 mm boyutlarında ve Siyah, Mavi, Kırmızı renklerle satışta. 3GB + 32GB, 4GB + 64GB ve 4GB + 128GB bellek modelleriyle gelecek telefonun fiyatı henüz açıklanmadı.