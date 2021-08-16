Samsung Galaxy A03s Lansmana Hazırlanıyor – Detaylar

Geçtiğimiz günlerde güvenilir bir kaynak, Samsung Galaxy A03s‘in CAD görüntülerini paylaşmıştı. Akıllı telefon geçen hafta Google Play Console’da da görüldü ve destek sayfası geçen ay Samsung Hindistan’ın web sitesinde yayınlandı. Şimdi 91mobiles, Galaxy A03s’in lansmanının çok uzakta olmayabileceğini gösteren basın görsellerini paylaştı.

Aşağıda gösteridiği üzere Samsung Galaxy A03s beyaz, siyah ve mavi gibi üç renkle gelecek. Telefonun ön tarafında damla çentikli bir ekran bulunuyor. Telefonun polikarbonat arka yüzünde üçlü kamera ünitesi ve LED flaş yer alıyor.

Geçmiş raporlar, Galaxy A03s’in 6,5 inç HD+ ekrana sahip olacağını ve One UI 3.1 tabanlı Android 11 işletim sistemi ile yüklenmiş olarak geleceğini ortaya koydu. Cihaz, Helio G35 yonga seti ve 6 GB’a kadar RAM tarafından destekleniyor.

Source/91 Mobiles

Telefonun kullanıcılara 128 GB’a kadar dahili depolama sunması bekleniyor. 15W şarj desteği taşıyabilecek 5.000 mAh pil ile çalıştırılıyor. Fotoğraf için 5 megapiksel ön kamera ve arkada 13 megapiksel + 2 megapiksel (makro) + 2 megapiksel (derinlik) üçlü kamera ünitesi bulunuyor. Telefonun 150 euro fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

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