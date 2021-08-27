Samsung Galaxy A21 Simple Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, Japonya’da Galaxy A21 Simple SCV49 adlı yeni bir akıllı telefon duyurdu. Bu cihaz, özellikle ülkedeki AU operatörü aracılığıyla kullanılabilen mevcut A21 akıllı telefonun yeni bir çeşidi olarak satışa sunuldu. İşte yeni Samsung telefonun teknik özelliklerine dair tüm bilgiler.

Galaxy A21 Simple, 5,8 inç su damlası çentikli ekrana sahip. TFT ekran, 720 x 1560 piksel HD+ çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Selfie’ler için 5 megapiksel ön kamerası var. Arka panelinde tek bir 13 megapiksel kamera ve bir LED flaş bulunuyor.

Telefon Exynos 7884B işlemciyle destekleniyor. 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip. Ek depolama için bir microSD kart yuvası bulunuyor. Galaxy A21 Simple, Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor.

Parmak izi tarayıcısı yok, ancak biyometri için yüz kilidi açma özelliğine sahip. 10W şarj cihazıyla şarj edilebilen 3.600mAh ile destekleniyor. 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB ve 3,5 mm ses jakı gibi bağlantı seçenekleriyle birlikte geliyor.

Telefon, IP68 derecesine sahip ve yaklaşık 150 x 71 x 8,4 mm ölçülerinde. 159 gram ağırlığında. Siyah ve beyaz renk seçeneğine sahip cihaz 200 dolar fiyat etiketi taşıyor.

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