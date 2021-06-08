Samsung Galaxy A21s, Nisan 2021 Yamasını Aldı!

Samsung her geçen gün hız kesmeden daha fazla Galaxy cihazına güncelleme göndermeye devam ediyor. Şirket geçtiğimiz yıldan beri 350‘den fazla cihazını güncellemeyi başardı ve bu sayıyı sürekli arttırmaya devam ediyor. Özellikle Nisan, Mayıs ve Haziran 2021 güvenlik yamalarını ilk sunan marka olmasıyla kullanıcılardan olumlu dönüşler alıyor.

Şirket aylık güvenlik yamalarından olan Nisan 2021 yamasını bugün itibariyle Galaxy A21s için sunmaya başladı. Yeni yama ile birlikte cihazın içerisinde meydana gelen güvenlik açıkları kapatılıyor ve birçok hata düzeltmesi gideriliyor. Yeni yama Galaxy A21s‘in güvenliğini arttırmanın yanında aynı zamanda iyileştirilen stok uygulamalar sayesinde cihazın genel performansında da artış sağlıyor.

A217FXXU5CUD6 sürüm numarasıyla Avrupa bölgesine sunulan yeni yamanın ilerleyen günlerde teknik bir aksaklık olmazsa birçok küresel bölgeye yayılması bekleniyor. Bu nedenle eğer bir Galaxy A21s kullanıyorsanız cihazınızın güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var. Düzinelerce güvenlik açığının kapatıldığı bu yama ile birlikte aynı zamanda Google ve cihazın kendi kullanıcı arayüzünde meydana gelen tüm güvenlik açıkları da düzeltilmiş oluyor.

Galaxy A21s, 2020 yılında Android 10 ile piyasaya sunulmuştu. Cihaz ara ara güvenlik yamaları almış olsada iki ay önce Android 11 ve One UI 3.0 güncellemesine kavuşmuştu. Telefon önümüzdeki yıl bir Android sürüm güncellemesi daha alacak ve daha sonra üç ayda bir güvenlik yaması gönderilecek.