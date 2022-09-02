Geçen ay tanıtılan Samsung Galaxy A23 5G, ABD’de görücüye çıktı. Tek bir 4GB/64GB bellek yapılandırmasıyla gelir ve tek renk seçeneği vardır – siyah. Kilidi açılmış modeli 300 $ fiyatla Samsung‘un resmi web sitesinden satın alabilir veya Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Samsung Deneyim Mağazalarından birini seçebilirsiniz. Akıllı telefon ayrıca AT&T, T-Mobile ve ek perakendeciler aracılığıyla da satılacak.

Samsung Galaxy A23 5G, Snapdragon 695 yonga seti tarafından destekleniyor ve kutudan çıktığı haliyle Android 12 tabanlı One UI 4.1 arayüzünü çalıştırıyor. 8MP selfie kamera için bir çentik ile 6,6″ 120Hz FullHD+ LCD etrafında inşa edilmiştir. Arka tarafta 50MP ana (OIS ile), 5MP ultra geniş, 2MP makro ve 2MP derinlik birimlerinden oluşan dörtlü bir kamera kurulumu bulunur.

Samsung Galaxy A23 5G, bir USB-C bağlantı noktası üzerinden 25W’a kadar hızlı şarj edilen 5.000 mAh pil içerir. Öne çıkan diğer özellikleri arasında 3,5 mm kulaklık jakı, yana monte parmak izi okuyucu ve 1 TB’a kadar depolama genişletmesi için bir microSD kart yuvası bulunur. Akıllı telefon ayrıca yerleşik bir NFC çipine sahiptir.