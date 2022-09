Samsung Galaxy A23 5G ABD’de görücüye çıktı

Samsung Electronics Co. Ltd. bugün Galaxy A23 5G'nin ABD pazarına sunulduğunu ve en son Galaxy yeniliklerinin çoğunu daha ucuza sunduğunu aktardı. Her gün harika hale getirmek için ihtiyaç duyduğunuz özelliklerin keyfini çıkarın: büyük, güzel bir ekran, güçlü çok lensli kameralar, daha büyük pil ve hızlı işlemci - hepsi ince ve güzel bir tasarımda. Galaxy A23 5G, sorunsuz, güvenli ve eğlenceli bir mobil deneyim için Samsung'un en son yeniliklerini uygun fiyata sunuyor.