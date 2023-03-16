Samsung Galaxy A24 4G’nin Tasarımı Tamamen Ortaya Çıktı!

Samsung, en yeni orta sınıf telefonları olarak Çarşamba günü Galaxy A34 ve A54‘ü piyasaya sürdü. Amiral gemisi S23 serisinin altında yer alan iki telefon, sürükleyici bir ekrana sahip.

Görünüşe göre şirket, son zamanlarda çeşitli sertifika sitelerinde görülen başka bir A serisi telefonu da tanıtmaya hazırlanıyır. Telefonun adı Galaxy A24 olabilir ve bugün bir rapor, bazı renkli görsellerle birlikte özelliklerini gözler önüne serdi.

Kaynak, yeni Galaxy A24 4G’nin siyah, gümüş, kırmızı bordo ve limon yeşili olmak üzere 4 renkte görsellerini sızdırdı. Cihazın tasarımı, yeni piyasaya çıkan Galaxy A34’ten çok da farklı değil.

Arkada üç kamera halkası ve önde düz bir ekran bulunuyor. Ekranın kalın çerçeveleri ve su damlası çentiği bulunuyor. Akıllı telefonun 8,3 inç kalınlığında ve 195 gram ağırlığında olduğu aktarılıyor.

Rapora göre Galaxy A24, 90 Hz yenileme hızına ve 1.000 nit parlaklığa sahip 6,5 inçlik Süper AMOLED FHD+ ekrana sahip olacak. Yalnızca ekranı daha parlak hale getirmekle kalmayıp aynı zamanda daha iyi renk doğruluğu sağladığı iddia edilen Vision Booster teknolojisi ile gelecek.