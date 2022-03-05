Samsung Galaxy A33 Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung, Galaxy A33 modelinin tanıtımı için hazırlıklarını tamamladı. Samsung Galaxy A33 modelinin teknik özellikleri sızdırıldı. Güney Kore merkezli teknoloji devi olan Samsung, Galaxy A32 modelinin yerini alacak olan Galaxy A33 piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Samsung Galaxy A33 Özellikleri

Galaxy A33’ün Galaxy A53 ile henüz resmi olmasa da aynı Exynos 1280 yonga setini kullanacağı belirtiliyor. Bu 5nm SoC, görünüşe göre iki adet 2.4 GHz Cortex-A78 çekirdeği ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 çekirdeği olan sekiz çekirdekli bir işlemci ile birlikte geliyor. Galaxy A33’ün Exynos 1280’in yanı sıra 8 GB RAM ve 128 GB genişletilebilir depolama alanına sahip olduğu söyleniyor ancak bölgesel farklılıklar olması gündemde. Ayrıca Exynos 1200 ile yalnızca 6 GB RAM‘e sahip olacağı da söylentiler arasında. Telefonun 6.4 inç FullHD plus ekran ile gelmesi bekleniyor. Super AMOLED panel ile tanıtılacağı belirtilen cihazda 90Hz ekran tazeleme hızı kullanılacak.

Yeni model, Galaxy A32 5G ile aynı kamera özelliklerine sahip olacak. Dörtlü kamera dizilimine sahip olacak modelde 48 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5 Megapiksel makro kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü yer alacak. Ön kamerada ise 13 Megapiksel lens kullanılacak. Samsung, Galaxy A33 5G modelinde IP67 sertifikasına yer verecek. Ayrıca cihaz, Android 12 tabanlı One UI 4.1 arayüzü ile piyasaya sürülecek. Cihazın 25W hızlı şarj teknolojisine sahip 5.000 mAh batarya ile tanıtılacağı belirtiliyor. Yeni model, Avrupa pazarında 369 euro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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