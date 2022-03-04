Samsung Galaxy S22 Ön Siparişe Açıldı!

Geçtiğimiz günlerde Samsung’un etkinliğinde tanıttığı Galaxy S22 serisi, Türkiye’de ön siparişe açıldı.

Büyük bir ilgi ile beklenen Galaxy S22 serisi, geçtiğimiz aylarda etkinlikle beraber teknoloji dünyasına tanıtılmıştı. Galaxy S serisinin tarihinde ilk kez dahili S Pen yuvasıyla birlikte gelen S22 Ultra, yeni serinin en güçlü modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Aynı zamanda S22 serisi bir başka ilke daha imza attı. Türkiye’de satışa çıkacak olan modelinde Snapdragon 8 Gen 1 işlemci yer alacak. Bu da Türkiye’deki kullanıcıları sevindirmiş durumda.

Türkiye’de ön siparişe açılan S22 serisi, özel birçok hediye ile beraber gelecek. Bunun yanında hem Türkiye’ye geliş tarihi ve fiyatı da belli oldu. Ön sipariş için tarihler 4 ile 13 Mart tarihleri arasında olacak. 4 Mart Cuma günü 00:00 ile beraber başlayan ön sipariş etkinliği 13 Mart 23:59’a kadar devam edecek.

Samsung Galaxy S22 Serisinin Türkiye Fiyatları şu şekilde;

Samsung Galaxy S22;

8 GB RAM + 128 GB – 14499 TL

Samsung Galaxy S22 Plus;

8 GB RAM + 128 GB – 18999 TL

8 GB RAM + 256 GB – 19999 TL

Samsung Galaxy S22 Ultra;

8 GB RAM + 128 GB – 22999 TL

12 GB RAM + 256 GB – 23999 TL

12 GB RAM + 512 GB – 24999 TL

Ön siparişle beraber gelecek olan hediyelerde belli oldu. Yetkili firmalar ile satış kanallarından verilen Galaxy S22 ve S22+ siparişlerine Galaxy Buds 2 kablosuz kulaklık hediye edilecek. Ayrıca serinin gözdesi olan S22 Ultra‘yı alan kullanıcılara ise Galaxy Watch 4 akıllı saati ücretsiz olarak verilecek. Bunun yanı sıra Galaxy S22 serisinin ön sipariş sürecinde model fark etmeksizin, ek bir ücret ödemeden bir yıl boyunca telefonlarını kazayla oluşacak ekran hasarlarına karşı koruma altına alan Samsung Care+ (SC+) Ekran Koruma Sigortası da hediye edilecek. Ayrıca 6 aylık 100 GB OneDrive üyeliği ve 4 aylık YouTube Premium üyeliği gibi hediyeler de kullanıcıları bekliyor.

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