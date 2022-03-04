Samsung Galaxy F23, 8 Mart’ta Tanıtılacak!

Samsung’un piyasaya yeni bir F serisi akıllı telefon sunmasını bekliyoruz. Samsung Galaxy F23‘e dair birçok bilgi daha önce gün yüzüne çıkmıştı. Şimdi ise akıllı telefonun lansman tarihi ortaya çıktı.

Yeni Samsung Galaxy F23 akıllı telefonun 8 Mart’ta Hindistan pazarında resmi olarak piyasaya çıkacağı onaylandı. Akıllı telefon şuan için yalnızca Flipkart’ta satışa çıkacak ve Hindistan pazarına özgü olacak.

Samsung Galaxy F23’ün 120 Hz yenileme hızı desteğine sahip Full HD+ ekrana ve Corning Gorilla Glass 5 korumasına sahip olduğunu da belirtelim. Telefonda Qualcomm Snapdragon 750G işlemci desteği yer alacak.

Akıllı telefonun 6.4 inçlik bir ekrana sahip olmasını bekliyoruz. Telefon, 128 GB dahili depolama ile birlikte 6 GB RAM ve 8 GB RAM olmak üzere iki bellek seçeneğiyle gelecek. Kameraya gelince; telefonun üçlü kamera kurulumu var ve 50 megapiksel ana sensöre, 8 megapiksel ultra geniş lense ve 2 megapiksel üçüncü bir lense sahip olacak.

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