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Samsung Galaxy M23 Temel Özellikleri!

Samsung çokça beklenen M23 modeli yakında raflarda yerini alması bekleniyor.

Mustafa

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Samsung Galaxy M23

Samsung, yakında Galaxy M23 modelini tanıtacak. Ancak daha tanıtım olmadan cihazın yakın zamanda geleceği doğrulandı. Gelelim cihazın özelliklerine;

Cihaz, 1080 x 2408 piksel ekrana sahip olacak ve en az 6 GB RAM ile eşleştirilmiş Snapdragon 750G yonga setinde çalışacak. Snapdragon 750G ile çalışacağı için, büyük olasılıkla 5G bağlantısını destekleyecektir. Galaxy M23 OIS özellikli 50MP kameraya sahip olacak.

Samsung Galaxy M23 model

Cihazın Android 12 ile önceden yüklenmiş olarak geleceğini ve 25W hızlı şarjı ile satışa sunulacak. Galaxy M23‘ü ne zaman geleceğini hala bilmiyoruz ancak sızıntıların sıklığına bakılırsa yakın zamanda raflarda yerini alacaktır.

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