Samsung Galaxy A13 ve Galaxy A33 5G’nin Görselleri Ortaya Çıktı

Samsung’un Galaxy A13 4G, Galaxy A23 5G, Galaxy A33 5G; Galaxy A53 5G ve Galaxy A73 5G gibi birkaç yeni A serisi akıllı telefon üzerinde çalıştığını biliyoruz. Telefonların ne zaman piyasaya çıkacağı hâlâ bir merak konusu olsa da, iki yeni A serisi telefonun görselleri şimdi ortaya çıktı.

Galaxy A13 4G

İlk olarak Galaxy A13 4G, 1080 x 2408 piksel FHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,6 inçlik bir PLS LCD panele sahip olacak. Ekran çentiği, 8 megapiksellik bir selfie kamerası barındırıyor. Arka kamera kurulumunda 48 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş lens ve derinlik ve makro çekimler için bir çift 2 megapiksel kamera yer alıyor.

Exynos 850 işlemciye sahip A13 4G’nin 4 GB RAM desteği de var. 64 GB yerel depolama ve bir microSD kart yuvası ile gelecek. Ayrıca cihaz, 15W şarjı destekleyen 5.000 mAh pil barındıracak. Fiyatı 200 euroya olacak. Bu arada görsellerde beyaz ve mavi renk seçeneklerine sahip olduğunu görüyoruz.

Galaxy A33 5G

Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G‘nin daha düşük bir versiyonu gibi görünüyor. Ayrıca 6.4 inç OLED FHD+ 90Hz ekrana sahip ve yakında çıkacak olan; Exynos 1200 işlemci desteği taşıyor. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip.

Cihazda 5.000 mAh pil bulunuyor. Raporda, cihazın ön ve arka kameralarına ilişkin herhangi bir bilgi yer almıyor. 400 euronun altına mal olan telefonda siyah, beyaz, mavi ve turuncu renk seçenekleri yer alacak.