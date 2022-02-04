Yeni Samsung Galaxy A Serisi Telefonlar Yakında Geliyor

Samsung Galaxy A33 ve Galaxy A53 akıllı telefonlar; yakın geçmişte Hindistan’ın BIS sertifikasyon platformunda ortaya çıkmıştı. Şimdi ise, Galaxy A73 BIS yetkilisinden onay aldı. Ayrıca, Samsung Hindistan’ın web sitesinde Galaxy A33 ve A53 destek sayfalarının yayına girmesi, her iki modelin de bu ay içinde piyasaya çıakcağını gösteriyor. Gelin yeni çıkacak telefonlara birlikte göz atalım.

Galaxy A33

Galaxy A33 5G, 6,4 inç AMOLED FHD+ su damlası çentikli ekrana ve 48 megapiksel (ana) + 8 megapiksel (ultra geniş) + 5 megapiksel (makro) + 2 megapiksel (derinlik) dörtlü kameraya sahip olacak. Telefon, 25W hızlı şarjlı 5.000 mAh pil ve parmak izi tarayıcıyı da beraberinde getirecek.

Galaxy A53

Galaxy A53 5G ise 6,5 inç S-AMOLED FHD+ 120Hz delikli ekran; Exynos 1200 işlemci, 8 GB’a kadar RAM, 128 GB’a kadar depolama alanı ve 25W hızlı şarjı destekleyen; 5.000 mAh pil ile gelecek. Ayrıca telefonda, 32 megapiksel ön kamera a, 64 megapiksel (ana) + 12 megapiksel (ultra geniş) + 5 megapiksel (makro) + 5 megapiksel (derinlik) olmak üzere dört kamera ve ekran içi parmak izi tarayıcı yer alacak.

Galaxy A73

Son olarak Galaxy A73 5G’nin 6.7 inç AMOLED FHD+ 120Hz delikli ekran; 108 megapiksel dörtlü kamera ve 33W hızlı şarjlı 5.000 mAh pile sahip olacak. Ayrıca Snapdragon 750G işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB depolama vaat edecek. Her üç telefon da One UI 4.x ve Android 12 işletim sistemiyle gelecek.

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