Samsung Galaxy A53, Çok Yakında Tanıtılacak!

Samsung, önümüzdeki hafta Galaxy S22 serisi amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürecek. Ayrıca raporlar, Galaxy A73, Galaxy A53 ve Galaxy A53s gibi birkaç yeni A serisi akıllı telefonun bu ayın sonunda veya Mart ayında çıkacağını belirtiyor.

SM-A536E/DS (çift SIM) model numarasına sahip Samsung Galaxy A53 5G, NBTC sertifika sitesinde ortaya çıktı. Aynı modelin farklı çeşitleri ise FCC sertifikası aldı. FCC listesi, cihazın 25W şarj cihazına sahip olacağın gösteriyor. Ayrıca cihazın 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth ve NFC gibi bağlantı özellikleriyle donatıldığını da ortaya koyuyor.

Bu arada Galaxy A53 5G, Full HD+ çözünürlük sunan 6.46 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Exynos 1200 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama alanını da beraberinde getirecek.

Telefon, 5.000 mAh pille gelecek. Ayrıca 25W hızlı şarj desteği taşıyacak. Android 12 işletim sistemi ve One UI 4.x’i de beraberinde getirecek olan Galaxy A53, 32 megapiksel ön kamera ve 64 megapiksel + 12 megapiksel + 5 megapiksel + 5 megapiksel dörtlü kamera ünitesine sahip olacak.