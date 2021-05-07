Samsung Galaxy A40 Nisan Güncellemesini Aldı!

Bilindiği üzere üzere Samsung, Nisan ve Mayıs 2021 güvenlik yamasını ilk sunan şirket olmuştu. Aynı zamanda şirket bu yamayı eski yeni ayrımı yapmadan birçok akıllı cihazına göndermeyi ihmal etmemişti. Bugün buna örnek bir diğer cihaz ise Galaxy A40 oluyor. Şirket zaten Galaxy A50 başta olmak üzere orta segment ve giriş seviyesi birçok A serisi cihazına bu güncellemeyi göndermişti. İşte bu cihazlardan birisi olan ve 2019 yılında piyasaya Android 9 Pie ile sürülen Galaxy A40‘ta yeni Nisan 2021 yamasına kavuşmuş oldu.

Samsung, A40 modelini 2020 yılının başlarında Android 10 ve One UI 2.0‘a güncellemişti. 2021 yılında ise yeni Android 11 ve One UI 3.1 güncellemesiyle birlikte Mart 2021 güvenlik yamasını bu cihazına sunmuştu. Şirket Mayıs 2021 yamasını şu haberimizde A50 için sunmuştu. Aynı şekilde A40 içinde ilerleyen haftalarda sunulması bekleniyor.

Yeni Nisan 2021 güvenlik yamasını Galaxy A40 (SM-A405FN) modeli için Fransa bölgesinde sunulmaya başlandı. Ancak ilerleyen günlerde güncellemenin daha fazla bölgeye yayılması bekleniyor. Bu nedenle eğer bir A40 cihazı kullanıyorsanız telefonunuzun güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.

A405FNXXU3CUD3 sürüm numarasıyla birlikte gelen güncelleme, birçok güvenlik ve gizlilik açıklıklarını kapatıyor. Google‘dan 30 ve daha fazla, Samsung‘tan 23 düzeltmeyi de içerisinde barındıran güncelleme, cihazın hem Android sürümünde hem de One UI arayüzünde meydana gelen güvenlik açıklarını gidermiş oluyor. Ayrıca bu yeni güncelleme ile birlikte cihazın genel performansı arttırılıyor ve birçok stok uygulamaya iyileştirme sunuluyor.