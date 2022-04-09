Samsung Galaxy A52, Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesini alıyor

Samsung, geçtiğimiz ay Galaxy A52 5G için Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesini yayınladı ve şimdi Ocak ayında One UI 4 alan 4G modeli için kullanıma sunuldu.

Güncellemenin tam değişiklik günlüğüne sahip değiliz, ancak Twitter’da paylaşılan bir ekran görüntüsü, Galaxy A52‘nin Galeri uygulamasına düzenleme araçlarının eklendiğini gösteriyor.

Biraz daha detaylı bakacak olursak güncelleme, Android 12’yi temel alıyor ve Google Duo canlı paylaşımı, Galeri uygulamasında daha fazla düzenleme aracı, özelleştirilebilir sanal bellek ve daha fazlası gibi çok sayıda yeni özellik getiriyor .

Tüm bu özelliklerin yanı sıra One UI 4.1 güncellemesi, Galaxy A52’nin genel kararlılığı ve güvenliğine yönelik iyileştirmeler de getiriyor.

Galaxy A52 için bir UI 4.1 şu anda Brezilya’da yayımlanmaya başladı ve yakında diğer bölgelere de yayılacak.

Brezilya’da yaşıyorsanız ve Galaxy A52’nizde henüz One UI 4.1 yoksa, telefonun Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne giderek manuel olarak kontrol etmeyi deneyebilirsiniz.