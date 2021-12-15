Samsung Galaxy A53, Geekbench’te Görüntülendi!

Birkaç rapor, Samsung’un Galaxy A53 akıllı telefonu üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Adından da anlaşılacağı gibi, bu yılın başlarında piyasaya çıkan Galaxy A52’nin yerini alacak. Yeni bilgiler, Galaxy A53’ün Geekbench kıyaslama sitesinde bir Exynos işlemciyle göründüğünü ortaya koyuyor.

Galaxy A53, SM-A536U model numarasına sahipti. Telefon, kıyaslama sitesinin tek çekirdekli testinde 686 ve çok çekirdekli testinde 1874 puan aldı. Üstelik bir Exynos işlemciye sahip olduğu da ortaya çıktı.

Bu işlemci 2.0GHz hızında çalışan altı CPU çekirdeğine ve 2.40GHz hızında çalışan iki CPU çekirdeğine sahip. İşlemcinin model numarasına dayanarak; telefonun yakında çıkacak olan Exynos 1200 olduğunu söyleyebiliriz.

Listenin kaynak kodu, işlemcinin bir Mali-G68 GPU ile donatıldığını ortaya koyuyor. Liste ayrıca 8 GB RAM’e ve Android 12 işletim sistemine sahip olduğunu gösteriyor.

Galaxy A53, Full HD + çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızını destekliyor. 6.5 inç yumruk delikli ekrana sahip olacağını da belirtelim. Cihazın kalınlığı 8.14 mm ölçülerinde. Galaxy A53’ün genel tasarımı A52’ye benzer olacak. Beyaz, siyah, açık mavi ve turuncu gibi renklerle satışa çıkmasını bekliyoruz.

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