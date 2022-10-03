Samsung Galaxy A54, 50MP ana kamera ile gelebilir

Samsung ile ilgili sızıntıların sağlam bir geçmişine sahip olan GalaxyClub’dan yeni bir rapor, yaklaşmakta olan Galaxy A54′ün 50MP ana kameraya sahip olacağını gösteriyor. Ne yazık ki, bu raporda megapiksel sayısı dışında başka bir ayrıntı verilmedi.

İlk başta, Galaxy A52 ve A53‘ün her ikisinin de 64MP ana kameraya sahip olduğu göz önüne alındığında, bu bir kamera düşürmeyi önerir. Ancak hepimizin bildiği gibi, megapiksel sayısı her şey değildir ve eğer kullanılacak lenste bir iyileştirme olursa, 50MP sensöre geçiş bir yükseltme sinyali verebilir.

Galaxy A52 ve A53’te kullanılan mevcut 64MP sensör özellikle büyük değil. Samsung’un bazı Galaxy A akıllı telefonlarına üst düzey özellikler ekleme politikası, A54’ün daha büyük, daha yetenekli bir 50MP ana sensöre sahip olacağı anlamına gelebilir. Cihaz, Galaxy S22 ve S22+ ile aynı kamerayı çok iyi kullanabilir, ancak bu sadece bizim tahminimiz.

Galaxy A53’ün yaşam döngüsünün bitmesine yaklaşık altı ay daha var, bu nedenle çıkış tarihi yaklaştıkça A54 hakkında kesinlikle daha fazla şey duyacağız.