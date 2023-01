Samsung Galaxy Book 2 Go Serisi Bugün Satışa Çıktı!

Samsung, Galaxy Book 2 Go serisini bugün piyasaya sundu. Samsung Galaxy Book2 Go ve Galaxy Book 2 Go 5G’nin duyurusu 16 Ocak’ta yapıldı. Galaxy Book2 Go serisi tek renk seçeneğiyle geliyor. Duyuru, sergilendikleri CES 2023’ten birkaç gün sonra yapılmış oldu.

Yeni Samsung Galaxy Book 2 Go dizüstü bilgisayarlar 14 inç IPS ekrana sahip ve gücünü Snapdragon 7c Plus Gen 3 işlemciden alıyor. Dizüstü bilgisayarın 5G sürümü, çift SIM bağlantısını destekliyor ancak Book2 Go ile aynı işlemciyi kullanıyor.

Qualcomm Snapdragon 7c Plus Gen 3, dört ARM Cortex-A78 CPU çekirdeğine, dört Cortex-A55 CPU çekirdeğine ve bir Adreno GPU‘ya sahip. Galaxy Book 2 Go 5G’deki 5G modem, 6GHz altı 5G’yi desteklerken, her iki modelde de 42,3 Wh pil bulunuyor.

Galaxy Book 2 Go serisi, çeşitli USB-A ve USB-C bağlantı noktalarının yanı sıra bir MicroSD yuvasına sahip. Dizüstü bilgisayarın 5G versiyonu, USB-C bağlantı noktalarından herhangi biri aracılığıyla 45 W’a kadar şarj edilebiliyor.

Temel model 5 GB/ 128 GB RAM/ depolama yapılandırmasıyla gelirken, Galaxy Book2 Go 5G ile daha yüksek RAM ve depolama boyutları mevcut. Modeller için hiçbir bellek bileşeni değiştirileiyor beya yükseltilemiyor. Üstelik modeller şuan için sadece İngiltere’de satışta.

Samsung Galaxy Book 2 Go, Birleşik Krallık’ta 499 sterlin, 4GB/128GB 5G dizüstü bilgisayarın fiyatı ise 649 sterlin olarak satışa sunulacak. Book2 Go 5G’nin 8 GB/ 256 GB RAM/ depolama yapılandırması ise 749 sterlin olarak fiyatlandırılacak ve tüm modeller gümüş renkte gelecek.