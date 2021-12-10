Samsung Galaxy Book 2 Pro, Yakında Satışa Çıkacak

Bu yılın başlarında Samsung, Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360 dizüstü bilgisayarlarını resmi olarak piyasaya sürdü. Şimdi ise bilgisayarların üst modelini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Kaynağımızdan gelen bilgilere göre şirket; önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Galaxy Book 2 Pro ve Galaxy Book 2 Pro 360 dizüstü bilgisayarlarını piyasaya sürecek. Ancak kesin lansman takvimini henüz bilmiyoruz.

Ayrıca cihazların OLED ekranlara sahip olmaya devam edeceği ve Windows 11 işletim sistemini çalıştıran; hafif bir gövde ve uygun bir dizi özellik sunarak; aynı tasarımla devam edeceği yönünde söylentiler de var.

Şu anda Samsung’un bu dizüstü bilgisayar modelleri hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Ancak cihazların Intel’in 12. nesil Alder Lake işlemcileri; veya AMD’nin 6000 serisi işlemcileri tarafından desteklenmesini bekliyoruz.

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